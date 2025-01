Sabato 25 gennaio, gli ospiti in tv: Bartoletti a La Confessione, a TV Talk Nek-Guaccero

Sabato 25 gennaio, in tv, sono in onda vari programmi con ospiti. Grandi protagoniste, in particolare, sono le reti Rai.

Sabato 25 gennaio ospiti tv, chi c’è a Sabato in Diretta

Iniziando da Rai 1, sabato 25 gennaio torna Sabato in Diretta. La conduttrice Emma D’Aquino intervista Cristina Seymandi. Per quest’ultima si tratta della prima intervista televisiva dopo lo scandalo della scorsa estate, quando venne diffuso un video in cui il promesso sposo l’accusava pubblicamente di averlo tradito. Dopo un approfondimento sugli aumenti del prezzo del caffè registrati in tutta Italia, spazio alla giornalista Paola Ferrari. Quest’ultima è accompagnata dagli atleti paralimpici Stefano Raimondi e Giulia Terzi. Infine, è ricordato Little Tony con la figlia Cristina Ciacci.

I protagonisti di TV Talk

Spostandoci su Rai 3, sabato 25 gennaio torna, alle 15:00, TV Talk con Mia Ceran. I giornalisti Marco Damilano, Francesco Costa, Carlo Puca e Barbara Serra commentano la prima intervista di Cecilia Sala dopo il ritorno in Italia. Inoltre, approfondiscono il modo con il quale la tv italiana ha seguito l’insediamento del nuovo Presidente degli USA Donald Trump.

La conduttrice intervista Nek e Bianca Guaccero, protagonisti di Dalla Strada al Palco. Spazio, poi, ad un talk dedicato al Festival di Sanremo, dopo gli annunci dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti in tutte e cinque le serate. Infine, c’è la comica Michela Giraud, nel cast di Red Carpet Vip al tappeto, novità dell’offerta di Amazon Prime Video.

Sempre sulla terza rete, sabato 25 gennaio torna, alle 20:15, La Confessione. Gli ospiti di Peter Gomez sono Marino Bartoletti, autore tv e giornalista, nonché grande conoscitore del Festival, e Paolo Crepet.

Sabato 25 gennaio ospiti tv, i protagonisti di Rai 2

Infine, su Rai 2, solita carrellata di ospiti a Playlist Tutto ciò che è musica, al via alle 14:00. La coppia Gabriele Vagnato e Federica Gentile accoglie Ermal Meta, che esegue al piano Un milione di cose da dirti e canta il suo ultimo singolo Il campione. I Finley presentano la hit Bomber, mentre Paolo Santo e Chiello intrattengono il pubblico con Lei ed Amore mio.

Alle 16:30 Enzo Miccio è al timone di Top Tutto quanto fa tendenza. La puntata parte con un’analisi di Jacqueline Kennedy, icona di stile. Le telecamere raggiungono Londra, dove è in corso una mostra che celebra Naomi Campbell. Spazio, inoltre, alle tendenze del prossimo autunno-inverno, direttamente dall’evento Pitti-Uomo. Infine, alle 17:15, Laura Tecce guida Onorevoli confessioni. La giornalista intervista Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle.