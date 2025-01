Stasera in tv sabato 25 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 25 gennaio 2025. Su Rai3, il film d’animazione Anna Frank e il diario segreto. Su Canale 5, il people show condotto da Maria De Filippi, C’è posta per te.

Stasera in tv sabato 25 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ora o mai più. Marco Liorni nel ruolo di padrone di casa non è l’unica novità della terza edizione, giunta alla terza puntata. Con lui sono arrivati cinque nuovi maestri: Gigliola Cinquetti, Alex Britti, Riccardo Fogli, Rita Pavone e Raf, che si sono aggiunti ai veterani Marco Masini, Donatella Rettore e Patty Pravo.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Gennareniello. La commedia di Eduardo De Filippo messa in scena da Lino Musella, regista e interprete principale dello spettacolo, tra Natale 2024 e i primi giorni di quest’anno, al Teatro San Ferdinando. Accanto a lui sul palco c’è Tonino Taiuti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Tra gli ingredienti che rendono il programma di Maria De Filippi unico nel suo genere ci sono l’autenticità delle storie raccontate e la speranza, per chi invia la posta, che la grande busta in studio si apra per permettere il lieto fine. Il format è stato venduto in più di 20 Paesi tra cui Spagna, Francia e Usa.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Primo talk del weekend con Massimo Gramellini e i suoi ospiti fissi. Come Roberto Vecchioni, che alla lavagna svela significati poco noti di alcune parole, o il critico d’arte Jacopo Veneziani pronto a mostrare luoghi nascosti e misteriosi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Udine. In lizza ci sono 4 locali in dimore storiche: Al Zuc di Pagnacco, Casa della Contadinanza al castello di Udine, San Michele a Fagagna e Al Paradiso di Pocenia. Lo special sono i cjarsons, ravioli tipici della Carnia.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. In onda dal 2018, il talk è da sempre condotto da Luca Sommi che in studio si avvale della collaborazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Il focus è sull’agenda politica ed economica del nostro Paese e sui risvolti internazionali

I film di questa sera sabato 25 gennaio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film d’animazione del 2021, di Ari Folman, Anna Frank e il diario segreto. Kitty, la ragazza immaginaria a cui Anna Frank si rivolge nel suo famoso diario, prende vita al giorno d’oggi nella casa di Amsterdam in cui la bambina ebrea si rifugiò con la famiglia. I ricordi, risvegliati dalla lettura del diario, portano Kitty a credere che Anna sia ancora viva e da qualche parte.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2012, di Riccardo Milani, Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio. Per una svista, il precario Peppino viene eletto Presidente della Repubblica. La sua disarmante onestà conquista il popolo, ma dovrà fare i conti con complotti e incidenti diplomatici.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1993, di Steven Spielberg, Schindler’s List, con Liam Neeson, Ben Kingsley. La storia di Oskar Schindler (Liam Neeson), l’industriale tedesco che nel 1938 si fece assegnare lavoratori ebrei per una fabbrica. Quello che all’inizio sembrava sfruttamento, con l’aiuto del contabile Itzhak Stern, diventò la salvezza per molti di loro, destinati altrimenti al lager di Auschwitz.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il terribile Kai vuole annientare tutti i maestri di kung fu della Cina. Po, allora, smette di essere un allievo per trasformarsi in insegnante per addestrare il villaggio alle arti marziali.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio dela moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.

Stasera in tv sabato 25 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2024, I delitti del BarLume – Gatte da pelare, con Lucia Mascino. Vittoria sbarca in Montenegro insieme a Tassone per arrestare una volta per tutte Anna Rusic. Nel frattempo, a Pineta, Cioni e Govoni decidono di risolvere un caso da soli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musicale del 2016, di Damien Chazelle, La La Land, con Ryan Gosling, Emma Stone. Sebastian, musicista jazz, e l’aspirante attrice Mia si conoscono a Los Angeles dove si sono trasferiti in cerca di fortuna. Tra loro nasce l’amore, ma devono fare i conti con le loro ambizioni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1988, di Robert Zemeckis, Chi ha incastrato Roger Rabbit, con Bob Hoskins. Hollywood 1948. Il cartone animato Roger Rabbit chiede al detective Eddie Valant di indagare sull’omicidio del padrone di Cartoonia. Tutti gli indizi sono contro di lui.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale, ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di André Ovredal, Demeter – Il risveglio di Dracula, con Corey Hawkins. 1897. La nave mercantile russa Demeter del capitano Eliot deve trasportare in Inghilterra 50 casse di legno. La traversata, a cui si aggrega il medico inglese Clemens, sarà un incubo.