Linea Verde, la puntata del 26 gennaio: giro d’Italia nel segno delle eccellenze gastronomiche

Domenica 26 gennaio, Rai 1 propone un nuovo appuntamento di Linea Verde. Si tratta di una puntata speciale: le telecamere non si concentrano su un’unica regione, ma realizzano un vero e proprio giro d’Italia.

Linea Verde 26 gennaio, gli Chef degli Chef

Al timone di Linea Verde di oggi, domenica 26 gennaio, torna la consueta coppia Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due sono affiancati da Margherita Granbassi. La rete ammiraglia della TV di Stato propone l’appuntamento dalle ore 12:20 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Come detto, al centro di Linea Verde di oggi non c’è una sola regione, ma l’intero territorio nazionale. L’occasione è data da un particolare evento organizzato dalla Presidenza della Repubblica, che ha invitato in Italia gli Chef degli Chef. Si tratta di un club d’eccellenza, che riunisce tutti gli chef dei Capi di Stato del mondo.

La Tuscia e un mercato della Capitale

Peppone Calabrese, a Linea Verde di oggi, incontra molti dei cuochi esteri all’interno di un agriturismo della Tuscia, in provincia di Viterbo. Una volta qui, il padrone di casa effettua un’intervista agli ospiti, nel tentativo di comprendere da quali prodotti italiani sono stati maggiormente colpiti.

Livio Beshir, invece, inizia il suo viaggio a Roma. In particolare, si reca in uno dei tanti mercati che animano la Capitale e segue, in prima persona, le ispezioni sulla qualità dei prodotti che vengono esposti per i consumatori. D’altronde, per essere eccellente, la filiera della produzione dev’essere sottoposta ai controlli in tutte le fasi, dalla coltivazione sui campi fino alla vendita.

Linea Verde 26 gennaio, Margherita Granbassi alla scoperta di due meraviglie naturali

Nel corso di Linea Verde del 26 gennaio, Livio Beshir scende a sud, fino al casertano, dove propone un focus sulla celebre pasta di Gragnano. Poi raggiunge Bari, dove si fa raccontare, da persone esperte del posto, i segreti per fare la pasta in casa. Infine, risale verso il settentrione, fino a L’Aquila. Nella città capoluogo dell’Abruzzo incontra una famiglia che, da molte generazioni, produce il torrone.

Margherita Granbassi va alla scoperta di due meraviglie naturali italiane. In Friuli Venezia Giulia, in primis, ammira i laghi carsici di Doberdò. A poca distanza da Frosinone, invece, visita il lago di Posta Fibreno. Infine, la puntata termina con Peppone Calabrese, che racconta la storia di un’azienda vitivinicola molto suggestiva sui Colli Euganei, nella provincia di Padova, che produce un ottimo vino e un aceto di qualità.