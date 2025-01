Linea Verde, la puntata del 19 gennaio: protagonista la Barbagia, nel cuore della Sardegna

Domenica 19 gennaio è la Sardegna la protagonista di Linea Verde. Le telecamere della trasmissione, in particolare, si recano in Barbagia, nel cuore dell’isola.

Linea Verde 19 gennaio, l’altro lato della regione

Al timone di Linea Verde del 19 gennaio ci sono Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due sono affiancati dall’ex schermitrice Margherita Granbassi, che analizza le principali bellezze naturalistiche delle zona visitata. Il format, oltre che in televisione, è visibile in streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Linea Verde di oggi, domenica 19 gennaio, ha l’obiettivo di mostrare l’altro lato della Sardegna. Una zona lontana da quella più conosciuta del mare cristallino e delle spiagge frequentate dai turisti. Si tratta della Barbagia, nell’entroterra sardo, ricco di natura incontaminata e di usanze e riti che vanno avanti da secoli.

Il carnevale di Mamoiada e il Pane Carasau

A Linea Verde, Peppone Calabrese visita Gavoi, dove ha la possibilità di assaggiare il tipico pecorino Fiore Sardo. In seguito raggiunge Mamoiada, dove da tempo si svolge il sempre molto atteso Carnevale di Mamoiada. Una festa che ha come simbolo le maschere dei Mamuthones ed Issohadores, entrambe legate al mondo agropastorale.

Nel borgo, poi, scopre il rito dei Mamuthones, che inizia il 17 gennaio. In tale data si svolge la prima uscita, che parte con il momento sempre molto suggestivo della vestizione. Sempre a Mamoiada, il padrone di casa Peppone Calabrese incontra gli artigiani che rendono possibile, ogni anno, lo svolgimento di tale rito. Per tale motivo, sono intervistate le persone che producono le maschere di legno, le pelli e i campanacci. Il viaggio di Peppone, a Linea Verde, giunge al termine assaggiano il Pane Carasau e Su Filindeu, tipologia di pasta rarissima, che oramai in pochi sanno ancora fare.

Linea Verde 19 gennaio, il Monte Corrasi

Livio Beshir, durante Linea Verde del 19 gennaio, si cimenta nel ballo tipico di Mamoiada insieme al gruppo folkloristico. Incontra una famiglia di pasticceri che portano avanti le tradizioni dolciarie del paese. Beshir si reca nella Necropoli di Istevene, risalente circa al 3000 A.C. ed inserita nella lista di siti candidati a Patrimonio Unesco ed, infine, incontra un viticoltore che produce il pregiato vino Cannonau.

Infine, nel corso di Linea Verde, Margherita Granbassi va alla scoperta del Monte Corrasi, cima più alta del massiccio calcareo del Supramonte. Con una guida, attraversa una lecceta secolare e raggiunge i 1200 metri di altezza. Per farlo, percorre una strada spettacolare, costruita negli anni ’60 per girare il kolossal La Bibbia di John Huston.