Domenica 26 gennaio, ospiti in tv: da Fazio Segre e Baglioni, Gianni Morandi a Domenica In

Giornata ricca di ospiti quella in tv di domenica 26 gennaio. Da Fabio Fazio, durante Che tempo che fa, c’è Claudio Baglioni.

Domenica 26 gennaio ospiti tv, la Giornata della Memoria

Domenica 26 gennaio, durante il consueto appuntamento con Che tempo che fa, al via su NOVE alle 19:30, il conduttore Fabio Fazio dedica ampio spazio alla Giornata della Memoria. Per ricordare il dramma della Shoa è attesa, in primis, la senatrice a vita Liliana Segre, che all’età di 13 anni è stata arrestata e deportata nel campo di concentramento di Auschwitz.

Insieme a lei c’è la poetessa e scrittrice Edith Bruck, originaria di una famiglia ebrea e per questo costretta alla prigionia prima ad Auschwitz, poi a Dachau e a Bergen-Belsen. Si cambia decisamente tono con il ritorno in tv di Claudio Baglioni, impegnato in una lunga tournée con la quale attraversa l’Italia e non solo. Infine, ancora musica protagonista con Coez, che pochi giorni fa ha rilasciato il singolo Mal di te.

Chi c’è a Domenica In

Spostandosi su Rai 1, domenica 26 gennaio, alle 14:00, parte Domenica In con Mara Venier. In programma una lunga intervista a Gianni Morandi, che si esibisce con alcune delle sue hit più celebri, come Banane e Lampone, Scende la pioggia e C’era un ragazzo. Poi, allieta il pubblico con la sua L’Attrazione, nuovo singolo scritto per lui da Jovanotti.

In studio c’è l’attrice Paola Minaccioni, che presenta lo spettacolo teatrale di cui è protagonista intitolato Elena, la matta. Pierpaolo Pretelli, invece, commenta la sua nuova vita da genitore: il figlio Kian, infatti, è nato appena due settimane fa. Infine, la conduttrice parla con Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, che commenta la prossima beatificazione di Carlo Acutis.

In seguito, alle 17:20, Francesca Fialdini è al timone di Da noi a ruota libera. C’è il cantante Nek, conduttore dello show di Dalla strada al palco. Attesa Eleonora Daniele, volto di Storie italiane ed autrice del libro Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare. Dopo un intervento della giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti arriva Elena Sofia Ricci, che nel film La farfalla impazzita, visibile sulla rete ammiraglia il 29 gennaio, interpreta Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia.

Domenica 26 gennaio ospiti tv, i protagonisti nelle altre reti Rai

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 dalle 11:00 torna Citofonare Rai 2. Le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego accolgono le annunciatrici Gabriella Farinon e Rosanna Vaudetti. Coinvolta nella diretta anche l’attrice Nathalie Guetta. Su Rai 3, infine, Il Cacciatori di Sogni, al via alle 13:00 con Stefano Buttafuoco, dà spazio a Claudia Gerini.