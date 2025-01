Via dei Matti n.0, la settimana dal 28 al 31 gennaio: fra gli ospiti Michel Godard e Danilo Rossi

Da martedì 28 a venerdì 31 gennaio sono in onda su Rai 3 nuovi appuntamenti di Via dei Matti n.0. Al timone del programma, come di consueto, c’è la coppia, sia artistica che sentimentale, composta da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Via dei Matti n.0 28 31 gennaio, non cambia il meccanismo di funzionamento del format

Il programma è una produzione originale di Ballandi, società che l’ha realizzato per conto di Rai Cultura. Coloro che hanno ideato il format sono Valentina Cenni, Stefano Bollani e Fosco d’Amelio. Essi sono gli autori, in compagnia di Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Errico Buonanno, Simone Giorgi e Lorenzo Scoles. La scenografia è di Federica Luciani, mentre la regia è a cura di Alessandro Tresa.

Ogni appuntamento del programma ha una durata di circa 20 minuti. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show musicale anche in diretta streaming ed on demand. A tal proposito, il punto di riferimento è l’applicazione gratuita Rai Play. Nelle varie puntate, i due padroni di casa accolgono il pubblico all’interno del loro universo musicale, fra esibizioni, improvvisazioni, dialoghi e duetti con ospiti nazionali e internazionali.

Il mercoledì sono omaggiati i direttori d’orchestra

Durante Via dei Matti n.0 di oggi, martedì 28 gennaio, è in programma un omaggio a Gabriele Greco, una figura simbolo per la musica antica. Per ricordarlo, è accolto in studio Michel Godard, poliedrico musicista originario della Francia ed esperto soprattutto nell’arte del serpentone, strumento a fiato che ha origini che risalgono addirittura al periodo del Rinascimento.

In seguito, durante la puntata del mercoledì, i conduttori Stefano Bollani e Valentina Cenni danno ampio spazio ai Maestri d’Orchestra. Dei professionisti, questi, che vengono tributati a partire dalla loro arte e dalla capacità di di guidare l’esecuzione musicale. Ospite dell’appuntamento è Danilo Rossi, violinista e scrittore italiano, che in carriera ha lavorato con Direttori d’orchestra del calibro di Riccardo Muti e da Zubin Metha.

Via dei Matti n.0 28 31 gennaio, Erik Satie e Nino Rota

In Via dei Matti n.0 di giovedì 30 gennaio, il protagonista è Erik Satie, compositore e pianista francese. Per parlarne, è dato spazio al fisarmonicista italiano Alessandro D’Alessandro, noto per il suo approccio innovativo allo strumento. Infine, venerdì 31 gennaio, è in programma un omaggio a Nino Rota, compositore italiano tra i più influenti nella storia del cinema, che ha firmato le colonne sonore di pellicole come Amarcord, Il Padrino e Romeo e Giulietta. Ad accompagnare la narrazione c’è la compositrice e pianista italiana di musica jazz Rita Marcotulli.