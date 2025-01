Stasera tutto è possibile, il 28 gennaio al via l’edizione 2025: ospiti Canalis e Brenda Lodigiani

Martedì 28 gennaio prende il via l’edizione 2025 di Stasera tutto è possibile. Lo show comico è visibile dalle 21:20 circa su Rai 2, prendendo il via al termine dello spazio di approfondimento del TG2 Post.

Stasera tutto è possibile 2025, il conduttore Stefano De Martino

Al timone di Stasera tutto è possibile, anche nel 2025, torna Stefano De Martino. L’ex ballerino è, oramai, uno dei volti di punta dell’intrattenimento di Rai 1. D’altronde, da settembre è il padrone di casa di Affari Tuoi, game show dell’access prime time della rete ammiraglia che sta ottenendo dati di ascolto da record. La scorsa settimana, ad esempio, il format ha superato i 7 milioni di telespettatori, con una share di oltre il 32%. Quella al via oggi è l’undicesima edizione della trasmissione, la settima consecutiva che può vantare, come conduttore, De Martino.

Lo show si svolge nell’Auditorium Rai di Napoli

Stasera tutto è possibile, noto anche con il nome abbreviato STEP, è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. Essa ha avuto la collaborazione della società Endemol Shine Italia. In totale, l’edizione è composta da dieci appuntamenti inediti, in onda il martedì, in prima serata su Rai 2, per altrettante settimane. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

La trasmissione è ambientata nella consueta location dell’Auditorium Rai di Napoli. Ogni appuntamento è arricchito da una serie di comici, che si cimentano in varie prove. Fra le altre, è confermata l’iconica Stanza Inclinata, con il pavimento che è inclinato di 22,5 gradi e che obbliga i giocatori ad improvvisare degli sketch.

Stasera tutto è possibile 2025, gli ospiti

In tutte le puntate di Stasera tutto è possibile 2025, il conduttore Stefano De Martino dà spazio a degli ospiti fissi. Essi sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina. A loro si aggiunge Vincenzo De Lucia, che realizza, di volta in volta, delle imitazioni di personaggi televisivi italiani, fra cui Milly Carlucci, parodia proposta durante il debutto odierno. Tornano, anche in questa edizione, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Per ciò che concerne la prima puntata, in onda su Rai 2 martedì 28 gennaio, è accolta la showgirl Elisabetta Canalis. Con lei Max Giusti, volto della seconda rete, dove guida Boss in incognito. C’è la comica ed imitatrice Brenda Lodigiani, reduce dall’enorme successo che ha raccolto a GialappaShow. Infine, ci sono l’attore Peppe Iodice e il musicista Carlo Amleto.