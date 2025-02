Paesi che vai, la puntata del 2 febbraio: Leonardi a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara

Rai 2, domenica 2 febbraio, propone un nuovo appuntamento di Paesi che vai. Il programma è condotto da Livio Leonardi ed è visibile, come sempre, dalle 14:00.

Paesi che vai 2 febbraio, le telecamere a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara

Anche nella puntata di oggi di Paesi che vai, il conduttore, volto storico del format, analizza le tradizioni, le bellezze culturali e quelle naturali di una determinata zona del nostro paese.

Il racconto del territorio è associato a quello di un importante personaggio storico del nostro paese, la cui vita si è intrecciata, in qualche modo, con lo sviluppo del borgo visitato. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

Paesi che vai del 2 febbraio si reca in Toscana. In particolare, il viaggio è ambientato in provincia di Massa Carrara, nei pressi del borgo Pontremoli. Fino alla seconda metà del XIII secolo è stato un vero e proprio paradiso fiscale. In seguito si è trasformata in città nobile del Granducato Toscano ed è stata per due secoli Sede Vescovile.

Le famiglie di nobili

Lo sviluppo di Pontremoli è stato da sempre legato alle vicende delle famiglie nobili che qui hanno vissuto. Paesi che vai si concentra soprattutto sull’influenza che hanno esercitato i Dosi, i Pavesi e i Negri. Esse, con il loro prestigio, nel 1700 hanno impreziosito dimore, ville e giardini, ancora oggi considerate delle bellezze imperdibili.

Le telecamere del format, seguendo Livio Leonardi, entrano all’interno di alcuni di questi palazzi signorili, dove possono conoscere decoratori ed artisti che, con le loro opere, hanno trasformato il centro storico in una tavolozza del Barocco. Dopo un focus sulle famose quadrature di Giovan Battista Natali, grazie alle quali ha realizzato inganni della pittura, è analizzato l’Oratorio di Nostra Donna.

Paesi che vai 2 febbraio, la leggenda del Lupomanaio

Livio Leonardi, nella puntata, scopre i segreti dietro al suggestivo rito della scoperta, legato all’Immacolata Concezione. Il programma della TV di Stato racconta il soggiorno dei Duchi Farnese presso Villa Dosi Delfini. Esso, risalente al settembre del 1714, è ricostruito mediante un documento inedito conservato nell’archivio privato di famiglia.

Il viaggio in quel Pontremoli giunge al termine nel borgo del Pignaro. Una località, quest’ultima, nota in quanto è qui che si è sviluppata la leggenda del Lupomanaio. Si tratta di un essere che, nell’immaginario, appare terrificante, mezzo lupo e metà umano, che ha terrorizzato intere generazioni di ragazzini.