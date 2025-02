Linea Verde, la puntata del 2 febbraio: la Ciociaria, nel Lazio

Domenica 2 febbraio, Linea Verde è nel Lazio. Il format, come di consueto, è in onda su Rai 1 a partire dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 2 febbraio, i conduttori in Ciociaria

Al timone di Linea Verde torna la coppia composta da Peppone Calabrese e Livio Beshir. I due sono supportati da Margherita Granbassi, che visita alcune delle bellezze naturalistiche principali delle zone protagoniste. Al centro dell’appuntamento ci sono gli storici territori della Ciociaria.

Si tratta di un luogo che, da sempre, è profondamente legato alla tradizione agricola e pastorale. Non a caso, deve il proprio nome alla ciocia, una particolare tipologia di sandalo di cuoio, che un tempo era calzato da pastori e contadini. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Il borgo medievale Castro dei Volsci

Il viaggio di Granbassi, Peppone e Beshir, nel corso di Linea Verde di oggi, parte dal borgo medievale Castro dei Volsci. Si tratta di un piccolo comune di meno di 4 mila e cinquecento abitanti, posto in provincia di Frosinone. Per la sua posizione strategica è conosciuto con il soprannome balcone della Ciociaria.

Da qui, le strade dei padroni di casa si separano. Peppone Calabrese, a Linea Verde di oggi, incontra alcuni giovani. Essi, per amore della loro terra e in controtendenza rispetto ai coetanei, hanno deciso di investire il loro tempo e le risorse nei luoghi nei quali sono nati e cresciuti. A Ceccano incontra dei ragazzi che praticano, quotidianamente, un’agricoltura virtuosa. Ad Arnara parla con un giovane che ha preso il controllo dei terreni del nonno, per piantare i grani antichi. A Valle dell’Amaseno narra il lavoro di allevamento delle bufale, mentre a Frosinone osserva una delle migliori panificatrici del nostro paese.

Linea Verde 2 febbraio, omaggio a Nino Manfredi

Livio Beshir, durante Linea Verde, incontra un nipote di Nino Manfredi. L’attore, originario della Ciociaria, è omaggiato dal programma anche mediante la ricetta, a lui tanto cara, dei fini fini, pasta tipica condita con il sugo di frattaglie. Il conduttore passeggia fra le vie di Vallecorsa, dove Alberto Moravia ha composto il suo romanzo La Ciociaria e dove De Sica ha girato l’omonimo film, grazie al quale Sophia Loren ha vinto il primo Premio Oscar. A Castro, in seguito, entra in alcune delle botteghe presenti. Infine, Margherita Granbassi risale il fiume Sacco e visita le Grotte di Falvaterra, che nel 2007 sono state dichiarate Monumento Naturale della Regione Lazio.