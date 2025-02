Amici, la puntata del 2 febbraio: le sfide di Giorgia e Nicolò, ospiti Tancredi e Luca Argentero

Domenica 2 febbraio, su Canale 5 è in onda un nuovo appuntamento pomeridiano di Amici. Il talent, condotto come sempre da Maria De Filippi, prende il via alle 14:00 e procede per circa due ore, quando alle 16:00 cede la linea a Silvia Toffanin con Verissimo.

Amici 2 febbraio, i (tanti) compiti dei prof

Ad Amici di oggi, in onda anche in streaming su Witty TV e Mediaset Infinity, tornano i sei professori, oramai volti noti dell’edizione. Per il canto sono presenti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per il canto, invece, ci sono Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Come dichiarato dal sito Superguida TV, i professori hanno assegnato ad alcuni degli allievi dei compiti. In primis, Pettinelli costringe Luk3 ad eseguire una hit di Rihanna. Sempre Pettinelli, poi, ha assegnato a Mollenbeck un brano storico, cioè Great balls of fire di Jerry Lee Lewis. Lorella Cuccarini, in seguito, vota la performance di Antonia in Physical. Alla fine, per il canto, Deborah ha assegnato ad Antonio un compito: ideare una coreografia incentrata sulla sua storia.

Le classifiche

Nel corso di Amici di domenica 2 febbraio sono composte le oramai tradizionali classifiche. Sia i ballerini che i cantanti, infatti, raggiungono il centro del palco ed eseguono alcune esibizioni. Al termine, vengono giudicati da alcuni esperti, degli ospiti vip i cui voti, alla fine, formano delle classifiche. Gli ultimi posizionati rischiano di finire in sfida e, dunque, potrebbero perdere il loro posto nello show.

Per la danza, Maria De Filippi dà il benvenuto, questa settimana, a Samantha Togni, volto della TV di Stato e per anni nel cast di Ballando con le stelle. Nel canto, invece, arrivano Giusy Ferreri e l’attore Luca Argentero, volto di numerose fiction molto popolari, fra cui Doc-Nelle tue mani.

Amici 2 febbraio, la gara radio e gli ospiti

Ad Amici del 2 febbraio si svolgono due prove. Charlie Rapino deve decidere chi è il più meritevole di stare nello show fra i cantanti Nicolò e Filippo. Invece, Giorgia prova a difendere il banco contro Asia: l’esito è emesso da Francesca Bernabini.

Alcune delle principali emittenti radiofoniche del nostro paese, poi, devono individuare l’inedito migliore fra quelli di Senza Cri, Vybes e Trigno.

Infine, Maria De Filippi accoglie, in qualità di ospite, una vecchia conoscenza dello show. Stiamo parlando di Tancredi, fra i protagonisti di Amici 20 e finalisti di Sanremo Giovani 2024. In studio esegue alcuni dei suoi brani, fra cui Standing Ovation e Belladamorire.