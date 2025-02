Via dei Matti n.0, la settimana dal 3 al 7 febbraio: fra gli ospiti Vasco Brondi e Carlo Amleto

Da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, Rai 3 propone nuovi appuntamenti di Via dei Matti n.0. Il programma, prodotto da Ballandi per conto di Rai Cultura, è visibile tutti i giorni, dalle 20:20 circa.

Via dei Matti n.0 3 7 febbraio, Vasco Brondi ospite del lunedì

Il format, ideato da Valentina Cenni, Stefano Bollani e Fosco d’Amelio, ha come conduttori proprio Bollani e Cenni. I due, che fanno coppia anche nella vita, in ogni appuntamento, che ha una durata di circa 20 minuti, accolgono il pubblico all’interno del loro universo musicale, fra esibizioni, improvvisazioni, dialoghi e duetti con ospiti nazionali e internazionali. La scenografia è di Federica Luciani, mentre la regia è a cura di Alessandro Tresa. Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

Durante Via dei Matti n.0 di lunedì 3 febbraio, è realizzato un omaggio ad Ildegarda di Bingen. La monaca originaria della Germania, venerata come Santa dalla chiesa cattolica, nel corso della sua vita si è dedicata a numerose forme d’arte, fra le quali c’è la musica. Per ricordarla, Bollani e Cenni accolgono il cantautore Vasco Brondi.

Chi c’è il martedì e il mercoledì

Nel corso dell’appuntamento del martedì, le porte dello studio si aprono per Ettore Pagano. Il noto violoncellista ha il compito di tenere viva la memoria di Igor Stravinski. Il compositore e direttore d’orchestra, russo di nascita e naturalizzato statunitense, ha realizzato opere rimaste nella storia, come Petruska, L’uccello di fuoco e La sagra della primavera.

La settimana procede il mercoledì. Il cantautore e poeta Vincenzo Costantino Cinaski ha il difficile compito di omaggiare la lunghissima carriera di Bob Dylan. Si tratta di uno dei geni dell’epoca contemporanea, che ha scritto canzoni del calibro di Knockin’ On Heaven’s Door e Blowin’ In The Wind. Per i suoi testi nel 2016 ha vinto il Premio Nobel per la letteratura.

Via dei Matti n.0 3 7 febbraio, gli ospiti del giovedì e del venerdì

A Via dei Matti n.0 di giovedì 6, la narrazione è incentrata sulle figure di Gene Kelly e di Fred Astaire. Ad accompagnare gli spettatori nella storia degli autori c’è Carlo Amleto, comico che partendo dalla passione per la musica ha ideato lo sketch del TG 0, divertentissima parodia dei telegiornali. Infine, il venerdì, i due padroni di casa danno spazio al contrabbassista Furio Di Castri. Tutti insieme celebrano Miles Davis, trombettista e compositore statunitense, per decenni vero e proprio simbolo mondiale del jazz.