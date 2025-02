La Promessa, le trame dal 3 al 9 febbraio

Da lunedì 3 a domenica 9 febbraio, Rete 4 manda in onda la soap opera La Promessa. Il titolo, che la cui programmazione tv italiana prosegue con nuovi appuntamenti, è visibile tutti i giorni, dalle 19:35 circa.

La Promessa 3 9 febbraio, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione originale delle società Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì, Gregorio, marito di Donna Pia, esce dal carcere a fa ritorno a Lujan. La sua intenzione è quella di recuperare moglie e figlio ed andare via. Don Romulo, tuttavia, riesce a farlo allontanare.

Durante la puntata del martedì, Cruz è in ansia per le sorti del figlio, di cui non ha più notizie oramai da tanto. Maria Antonia prova a starle vicino, ma la donna sembra inconsolabile: teme che sia Manuel che Curro siano caduti in guerra.

La Promessa 3 9 febbraio, la trama

Nell’appuntamento del mercoledì, la tensione fra Alonso e Cruz è sempre più alta ed entrambi cercano di avere il sostegno di Maria Antonia. Quest’ultima, intanto, inizia ad avere molti dubbi su Petra. La protagonista Jana riceve una lettera da parte di Curro e Manuel, ma è stata inviata due mesi prima.

Il giovedì, invece, Margarita è entusiasta: ha ricevuto, in dono, una preziosa perla che le ha regalato il conte di Ayala. Il gesto di quest’ultimo, tuttavia, scontenta Martina e Petra. Nel corso della puntata del venerdì, Santos e Lope rischiano di arrivare alle mani, ma Vera riesce ad evitare il peggio. Tadeo chiede a Catalina il suo aiuto.

Cosa succede il sabato e la domenica

Ne La Promessa di sabato, Martina e il conte di Ayala hanno un duro scontro, in seguito al quale la ragazza avverte la mamma: se lei lo sposerà, la perderà come figlia. Infine, domenica, Cruz si convince ed accetta di partecipare alla festa dei marchesi de Soto Blanco.

La Promessa 3 9 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.