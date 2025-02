Linea Verde, la puntata del 9 febbraio: protagonista Livorno

Domenica 9 febbraio, Rai 1 manda in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. La trasmissione, che gira di settimana in settimana in alcuni dei luoghi più belli del nostro paese, prende il via alle 12:20 circa.

Linea Verde 9 febbraio, protagonista Livorno

Linea Verde del 9 febbraio, guidato da Livio Beshir, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi, questa settimana è in Toscana. In particolare, la protagonista dello show è la città Livorno, in un itinerario che si concentra fra il mare e la Maremma. La puntata, oltre che in televisione, è fruibile in streaming ed on demand su Rai Play.

Il viaggio di Linea Verde del 9 febbraio inizia con un omaggio a una delle opere più conosciute ed apprezzate di Dino Risi. Stiamo parlando de Il Sorpasso, pellicola del 1962 con protagonisti Vittorio Gassman e Catherine Spaak, girata proprio sulla strada panoramica a sud di Livorno.

Peppone segue le orme di Carducci

Peppone Calabrese, a Linea Verde, effettua un itinerario alla scoperta dei legami che tale zona ha con Carducci. Raggiunge, inoltre, Suvereto, dove visita alcune realtà agricole e zootecniche decisamente molto originali.

Livio Beshir, intanto, abbandona momentaneamente la provincia di Livorno e raggiunge quella di Pisa. Qui c’è Peccioli, un piccolo borgo di cui si parla in primis grazie al Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto. Si tratta di polo culturale che ospita una vasta raccolta di opere di arte moderna, ottenute mediante una collaborazione decennale con artisti ed artiste di rilievo sia nazionale che internazionale. Sempre a Peccioli è approfondito il lavoro di una tipica azienda vitivinicola.

Beshir, nel corso di Linea Verde di oggi, si sposta a Rosignano Marittimo, comune costiero più a nord dell’Alta Maremma. Infine, fa ritorno nel centro di Livorno, dove incontra due ospiti che raccontano la loro esperienza con l’apicoltura nomade.

Linea Verde 9 febbraio, cosa visita Margherita Granbassi

Margherita Granbassi, durante Linea Verde di domenica 9 febbraio, voga lungo i fossi medicei. Mentre compie tale attività ammira l’architettura urbana ed approfondisce le gare tradizionali che si svolgono nei canali che lambiscono la Fortezza Nuova. Poi, raggiunge il Circolo Scherma Fides, sulla Terrazza Mascagni. Qui sfida a fioretto una giovane atleta.

Le telecamere del format di Rai 1 visitano alcuni luoghi emblematici di Livorno, come le Terme del Corallo ed il Mercato delle Vettovaglie, che fanno compagnia ai livornesi da secoli. Infine, non mancano gli omaggi alla gastronomia tradizionale regionale, a partire dal 5 e 5, mitico panino con la torta di ceci. In seguito è assaggiato il riso nero alla livornese, con protagonista la seppia. I conduttori gustano anche i salumi e i formaggi, gli gnudi di ricotta e spinaci e il peposo, secondo simile allo spezzatino, con la carne che è cotta nel vino ed aromatizzata da varie spezie.