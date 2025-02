Stasera in tv domenica 9 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 9 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 9 febbraio, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Mina Settembre 3, con Serena Rossi, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola: “Sliding Doors”. Il clima in casa tra Mina (Serena Rossi) e Domenico (Giuseppe Zeno) è sempre più teso, e nemmeno la saggezza di Zia Rosa (Marisa Laurito) riesce a riportare la serenità. Come se non bastasse, al consultorio arriva una giovane donna incinta che vuole dare il figlio in adozione. A seguire, “Ritorni e partenza”. Mentre Fiore (Chiara Russo) si gode una colazione con Andrea, qualcosa di inaspettato attira la sua attenzione. Una signora, visibilmente confusa, si aggira per il locale ripetendo di aver perso il marito. Fiore decide di portarla al consultorio per chiedere aiuto a Mina.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Il programma che Sigfrido Ranucci cura e conduce dal 2017 fa sempre discutere e ogni lunedì, all’indomani della messa in onda, finisce nel mirino di chi ritiene di essere stato messo in cattiva luce dalle inchieste appena trasmesse. E’ probabile che finirà così anche questa settimana.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La politica, con le nuove tappe dello scontro tra magistratura e governo Meloni, resta in primo piano nei talk di prima serata, ma in quello condotto da Giuseppe Brindisi c’è spazio anche per la cronaca, con gli aggiornamenti sui casi più caldi del momento, e la sanità, con servizi sui chirurghi negligenti.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Tra inchieste, interviste e monologhi, nel programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni trova spazio anche la cronaca. Nelle ultime settimane Nina Palmieri è tornata sul caso di Liliana Resinovich trascorrendo un’intera giornata con Sebastiano Visintin, il marito della vittima.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Carlo Calenda, Fausto Bertinotti e Romano Prodi sono tra i recenti ospiti della versione domenicale del talk di Massimo Gramellini. In discussione ci sono temi politici, ma chi ci sarà in studio questa sera e di cosa si parlerà?

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Piace, e non solo ai giovani, Edoardo Prati, il divulgatore ventenne che ha arricchito il parterre del talk show di Fabio Fazio. Che già conta su apprezzati ospiti fissi come Michele Serra, Ornella Vanoni e Roberto Burioni.

I film di questa sera domenica 9 febbraio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Damien Power, No exit, con Havana R. Liu. A causa di una bufera di neve, Darby rimane bloccata in una stazione di servizio. Quando scopre una bambina rapita e tenuta in una gabbia all’interno di un furgone, deve trovare il modo di salvarla.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il Presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 1999, di James Foley, The corruptor – Indagine a Chinatown, con Mark Wahlberg. L’agente Danny Wallace viene affiancato da un collega cinese, Nicholas Chen per far fronte ad una guerra fra le triadi. Dopo le prime incomprensioni, riusciranno ad avere la meglio.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Stephen Hopkins, Race – Il colore della vittoria, con Stephan James. Anni 30. La vera storia di Jesse Owens, afroamericano diventato campione di atletica, vincendo quattro medaglie d’oro ai controversi Giochi olimpici del 1936 a Berlino.

Stasera in tv domenica 9 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Kirill Serebrennikov, Limonov, con Ben Whishaw. La vera storia del poeta e oppositore russo Eduard Limonov, divenuto famoso grazie alle sue pubblicazioni in Francia e fondatore di un partito che si definisce bolscevico e nazionalista.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Peter Weir, The Truman Show, con Jim Carrey, Laura Linney. Truman Burbank scopre di essere, sin dalla nascita, la star inconsapevole di uno show tv. Decide allora di fuggire, ma sottrarsi al suo ruolo non sarà per nulla facile.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Ron Howard, Angeli e demoni, con Tom Hanks, Ewan McGregor. Il professor Robert Langdon, esperto di simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura che potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.