Amici, la puntata del 9 febbraio: le sfide di Trigno ed Antonio, ospiti e giudici

Domenica 9 febbraio, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento pomeridiano di Amici. Il talent è condotto da Maria De Filippi ed è visibile a partire dalle ore 14:00.

Amici 9 febbraio, le sfide di Trigno ed Antonio

Amici, che oltre che in televisione è fruibile in streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity e Witty TV, ha una durata di circa due ore. Nella trasmissione tornano i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Per il mondo della danza ci sono Emanuel Lo, Alessandra Celentano e la new entry dell’edizione Deborah Lettieri, che ha preso il posto di Raimondo Todaro. Coloro che invece affiancano i cantanti nell’esperienza sono Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Durante l’appuntamento, come anticipa il portale Superguida TV, si svolgono due sfide. In particolare, Trigno ed Antonio devono salire sul palco ed esibirsi, nel tentativo di difendere il loro posto all’interno della scuola. In caso di sconfitta, infatti, devono abbandonare immediatamente la trasmissione.

Come cambiano le classifiche

In seguito, nel corso di Amici di oggi, domenica 9 febbraio, tutti gli artisti, sia cantanti che danzatori, si esibiscono e vengono giudicati da alcuni ospiti vip. Essi, con i loro voti, formano delle classifiche. A differenza di quanto accaduto fino ad ora, gli ultimi posizionati non rischiano più il posto e non vanno automaticamente in sfida. Al contrario, sia il cantante che il ballerino che si posizionano al primo posto hanno la possibilità di entrare direttamente al Serale. È il professore che ha l’onere di decidere se assegnare al proprio artista la tanto attesa maglia d’oro.

La classifica del ballo è composta da una vecchia conoscenza del talent, ovvero Veronica Peparini, per anni nel cast dei professori dello show. Per il canto, invece, arriva la conduttrice Ilary Blasi, che prossimamente torna protagonista su Canale 5 con il reality show The Couople e che, in estate, ha svolto il ruolo di padrona di casa del Cornetto Battiti Live.

Amici 9 febbraio, non è noto il nome dell’ospite musicale

Ad Amici del 9 febbraio è dato spazio a Thomas Signorelli. Il coreografo, che in carriera ha diretto gli stacchetti musicali di vari show importanti della televisione italiana, emette il verdetto della sfida di ballo. Deborah Lettieri, invece, ha deciso di puntare su una nuova allieva di latino americano: il suo nome è Raffaella. Infine, a differenza di quanto accade solitamente, non è stato annunciato il nome dell’ospite musicale.