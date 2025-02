Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia puntate 22 febbraio: Vicenza e il Tevere

Sabato 22 febbraio, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. Le trasmissioni sono visibili rispettivamente dalle 11:25, dalle 12:00 e dalle 12:30 circa.

Linea Bianca 22 febbraio, l’Alpe di Mera

Al timone di Linea Bianca del 22 febbraio ci sono Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi. I tre, questa settimana, sono in Piemonte, dove realizzano un viaggio all’Alpe di Mera. La puntata si apre sul ghiacciaio di Bors, al confine fra la Svizzera e l’Italia, a quota 3.266 metri.

In Valsesia è raggiunto Goreto, piccolo borgo che ha ripreso vita grazie alla scelta di un gruppo di coraggiosi giovani, che hanno recuperato anche l’antica tradizione della preparazione del pane nel forno di casa. Previsti, inoltre, degli approfondimenti su altre attività tipiche della zona, come la coltivazione del mais quarantino e dello zafferano, la costruzione a mano dei coltelli e l’utilizzo di antichi strumenti da artigiano.

Linea Bianca 22 febbraio, la convivenza pacifica con i lupi

Il racconto di Linea Bianca del 22 febbraio procede a Varallo, dove è visitata un’azienda agricola a conduzione familiare che alleva capre di razza camosciata. Insieme ai Carabinieri forestali locali, poi, è approfondito il tema della convivenza “pacifica” con il lupo. Dopo aver gustato tipici prodotti locali, come tartufi e castagne, sono raccolte le dichiarazioni di Dolfi, che ha gestito per diversi anni lo storico rifugio Capanna Margherita, il più alto d’Europa.

Al termine di Linea Bianca di oggi, 22 febbraio, Federico Quaranta è al timone di Linea Verde Discovery. Il programma questa settimana è nel Lazio. In particolare, il format analizza la Valle del Tevere. Il viaggio inizia da Ponzano Romano, con una visita all’Abbazia Sant’Andrea in Flumine, edificio che ha oltre 1500 anni. Restaurato nel 2000 in occasione del Giubileo, tale luogo segna l’inizio del corso fluviale nella provincia di Roma. Dopo una sosta all’antica città Lucus Feroniae, ci si sposta nell’Oasi Naturalistica di Tevere Farfa, santuario naturale visitato in canoa. Infine, Quaranta arriva a Roma, dove propone un focus su Piazza Pia, nuovo spazio costruito per pedonalizzare la strada tra Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro.

Isoardi e Caradonna a Vicenza

Infine, la giornata del 22 febbraio con le Linee giunge al termine con Linea Verde Italia. Le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna sono a Vicenza. Nel centro città è analizzato un progetto di mobilità sostenibile, poi continua coinvolgendo gli allievi del Conservatorio Arrigo Pedrollo. In un secondo momento sono ammirati i capolavori del Palladio, architetto più importante della Repubblica di Venezia che ha lasciato a Vicenza grandissime opere, fra cui il maestoso Teatro Olimpico. Infine, è dato ampio spazio a due grandi tradizioni culturali ed economiche cittadine, ovvero quella orafa e tessile.