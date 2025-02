Tradimento, la puntata del 22 febbraio: trama, cast e curiosità

Sabato 22 febbraio, nel pomeriggio di Canale 5, è mandata in onda una nuova puntata di Tradimento. La serie tv, originaria della Turchia, è visibile dalle ore 15:10 alle 16:30, quando la linea passa a Silvia Toffanin con Verissimo.

Tradimento 22 febbraio, regista e dove è girata

Tradimento, nota con il titolo originale Aldatmak, è una realizzazione della società Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV. La programmazione tv italiana di Tradimento prosegue, oramai quotidianamente, su Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, propone nuovi episodi nel daytime dal lunedì al sabato. La domenica, invece, il titolo è in onda in prima serata.

Tradimento 22 febbraio, la trama

Nel corso della puntata di Tradimento di oggi, sabato 22 febbraio, Tarik parla con Guzide e le chiede di far annullare l’ingiunzione che uno dei suoi clienti ha messo sul terreno. La protagonista, che ascolta con attenzione la proposta, non sembra intenzionata ad assecondare l’uomo e, almeno in un primo momento, rifiuta di intervenire.

Tarik, infuriato per la decisione della donna di non aiutarlo, prima la minaccia, poi opta di agire in modo diverso. Si rivolge alla giustizia e la denuncia per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan e i finanziatori.

Spoiler finale

In seguito, durante Tradimento di oggi, Oylum prova a dissuadere Ozan dal continuare a commettere le sue follie. La prima, interpretata da Feyza Sevil Gungor, lo riporta a casa per avere un confronto con la madre. Sezai continua a soffrire per amore. Al tempo stesso, Tarik e Yesim, dopo le tensioni delle passate settimane, hanno un forte riavvicinamento. La protagonista Guzide, infine, rivela ad Umit e a Nazan di aver ricevuto la notizia di essere stata rimossa dal suo incarico di giudice.

Tradimento 22 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi a partire dalle ore 15:10 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.