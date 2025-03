Linea Verde, la puntata del 2 marzo: protagonista la Sicilia, con la festa di Sant’Agata a Catania

Domenica 2 marzo, Rai 1 manda in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è condotto da Peppone Calabrese e Livio Beshir. I due sono affiancati, come sempre, da Margherita Granbassi. La rete ammiraglia della TV di Stato propone la puntata dalle 12:20 circa.

Linea Verde 2 marzo, protagonista la Sicilia

Al centro della narrazione di Linea Vere del 2 marzo c’è la Sicilia. In particolare, il trio di presentatori si ferma a Catania, città dove annualmente si celebra la festa di Sant’Agata.

Si tratta di un vero e proprio evento, che mobilita, per tre giorni ed altrettante notti, circa un milione di persone. Dei numeri da record, che la rendono la terza festa popolare più partecipata al mondo. Dal 3 al 6 febbraio, tutti gli anni, moltissimi devoti, turisti e curiosi affollano le vie cittadine.

Per Beshir, Calabrese e Granbassi si tratta di un viaggio nelle tradizioni culturali, agricole, marinare, gastronomiche legate a questa festa, radicata nella storia del territorio siciliano e nel cuore dei catanesi.

La processione

Peppone, durante Linea Verde del 2 marzo, propone un focus sul fortissimo legame che unisce i cittadini a Sant’Agata. Un amore viscerale, che prevede alcune tradizioni, come quella dell’offerta dei ceri e della sfilata delle candelore. In seguito, il presentatore analizza la fase dell’incontro con il Capo Maestro, una figura fondamentale per l’intera festa: è lui, infatti, che guida la processione del maestoso fercolo, la lettiga che trasporta le reliquie della santa.

Livio Beshir, invece, si concentra in primis sulle arance rosse. Si tratta di una delle eccellenze di questo territorio. I giorni di Sant’Agata coincidono con la raccolta di una varietà antica e preziosa, il Sanguinello, che cresce alle pendici dell’Etna.

Linea Verde 2 marzo, l’Etna

Proprio l’Etna è il fulcro dell’itinerario di Margherita Granbassi. Nella puntata di Linea Verde del 2 marzo, visibile anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play, l’ex schermitrice sale a dorso d’asino fino in quota per raggiungere il Bosco di Betulle. Esso è uno degli ecosistemi più affascinanti della provincia. In seguito, Granbassi esplora la Grotta delle Nevi, una galleria sotterranea nata da un’antica colata lavica.

Le telecamere della TV di Stato, domenica 2 marzo, si spostano nel borgo Aci Trezza. Nel paese dei Malavoglia di Verga, è raccontata la storia di una famiglia che, da cinque generazioni, tramanda l’antico mestiere dei maestri d’ascia. Infine, spazio alla tradizione culinaria, a partire dai tantissimi prodotti tipici della pasticceria siciliana.