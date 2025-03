Paesi che vai, la puntata del 2 marzo: tappa a Vigevano, seguendo Ludovico il Moro

Domenica 2 marzo, Rai 2 manda in onda un nuovo appuntamento di Paesi che vai. La trasmissione prende il via, come al solito, alle 14:00. Con la puntata odierna giunge al termine l’edizione del format, fra i più interessanti della nostra televisione. Nonostante questo, al momento la Rai non ha dato notizie su quando tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti.

Paesi che vai 2 marzo, tappa a Vigevano

Il padrone di casa di Paesi che vai di domenica 2 marzo è il solito Livio Leonardi. Quest’ultimo, come ogni settimana, racconta le bellezze naturali e culturali di una particolare città italiana. Fra le vie del centro, il conduttore visita alcuni dei luoghi legati alla storia di un particolare personaggio storico.

Il 2 marzo, il racconto si concentra su Vigevano, comune di oltre 60 mila abitanti, posto in Lombardia, in provincia di Pavia. Lungo l’itinerario è ricordata la vita e il lavoro di Ludovico il Moro, il più illustre Duca di Milano.

Il tentativo di dare vita ad una città ideale

Paesi che vai del 2 marzo ricorda l’importanza fondamentale che ha avuto Ludovico il Moro. Per la sua influenza politica, durante il periodo del Rinascimento era soprannominato l’Arbitro di Italia, espressione utilizzata per la prima volta da Guicciardini. A Vigevano, Ludovico il Moro ha tentato di costruire il modello di città ideale, nella quale coesistevano equilibrio ed armonia.

Sono tanti i luoghi che il Moro ha in qualche modo contribuito a costruire nella città. In primis Piazza Ducale, considerata ancora oggi fra le piazze più scenografiche d’Italia. Spazio, in seguito, al Castello Sforzesco, residenza della corte di Ludovico, che il Moro fece ampliare affinché divenisse anche un luogo di rappresentanza. Nell’edificio, il Duca ha trascorso momenti molto felici insieme alla moglie, Beatrice D’Este.

Paesi che vai 2 marzo, il Mulino di Mora Bassa

Paesi che vai del 2 marzo, fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play, raggiunge il Mulino di Mora Bassa. Qui, Livio Leonardi racconta la storia della roggia mora, una delle più straordinarie innovazioni apportate dal Duca. Poi, dà la possibilità al pubblico di scoprire che Ludovico il Moro amava ritirarsi segretamente nelle campagne vigevanesi in compagnia di una bella dama milanese, Cecilia Gallerani.

La narrazione procede all’interno del Museo del Tesoro del Duomo. Un polo culturale che contiene importantissimi reperti storici e dal quale è ripercorsa una storia inedita di affetto paterno e devozione filiale. Le telecamere entrano anche nella Chiesa Cattedrale, dove il figlio di Ludovico, Francesco II, raccolse e proseguì il progetto del padre. Infine, dopo un approfondimento sulla fauna straordinaria che abita nelle acque del fiume Po, la puntata termina con il riso, eccellenza locale che si tramanda da secoli.