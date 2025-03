Domenica 2 marzo ospiti in tv: De Martino da Fazio, da Mara Venier c’è Massimo Ranieri

Come al solito, sono tanti gli ospiti attesi nei vari show tv in onda domenica 2 marzo. In particolare, continua ad essere grande protagonista il Festival di Sanremo.

Domenica 2 marzo ospiti tv, chi c’è da Fazio

Per ciò che concerne Che tempo che fa su NOVE, al via alle 19:30 e condotto da Fabio Fazio, è atteso Olly. Il vincitore del Festival di Sanremo dovrebbe eseguire Balorda Nostalgia, hit con la quale è riuscito a trionfare nella kermesse. Atteso, poi, uno dei volti più amati della Rai, ovvero Stefano De Martino, in onda tutti i giorni su Rai 1 con Affari Tuoi e tutti i martedì, su Rai 2, con Stasera tutto è possibile.

Ancora musica con Brunori Sas, terzo classificato al Festival con L’Albero delle noci. Ci sono anche Claudio Santamaria e Rosa Maria Villecco Calipari, alla vigilia dell’uscita del film Il Nibbio. Nella seconda parte torna la rubrica de Il Tavolo. In essa ci sono gli ospiti fissi, ovvero Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. A loro si aggiungono Biagio Izzo, Stefano De Martino, Brunori Sas, Giucas Casella e Jury Chechi con Antonio Rossi, fra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express.

Gli show di Rai 1

Spostandoci su Rai 1, domenica 2 marzo torna, dalle 14:00, Mara Venier con Domenica In. Dal Festival di Sanremo ci sono Massimo Ranieri, Marcella Bella e Serena Brancale. Atteso Pierdavide Carone, uno dei protagonisti di Ora o mai più, show giunto al termine ieri, sabato 1° marzo. Dalila Di Lazzaro ripercorre la sua lunga carriera, accompagnato dal marito Manuel Pia. Infine ci sono Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni, protagonisti della serie Il Gattopardo.

Alle 17:20, sempre su Rai 1, la linea passa a Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera. Per un racconto senza filtri sulla sua vita privata e lavorativa c’è Monica Leofreddi. Presente Giancarlo Magalli, che lavora in tv da 60 anni. Ci sono I Neri per Caso, freschi del ritorno, in qualità di ospiti nella serata cover, del Festival di Sanremo. Infine, c’è Simone Lunghi, istruttore di canoa che da dieci anni si dedica alla pulizia dei Navigli di Milano.

Domenica 2 marzo ospiti tv, le altre reti

Su Rai 3, domenica 2 marzo, torna Marco Carrara con Timeline. Il giovane conduttore ha un faccia a faccia con Marco Bocci. In programma, inoltre, un’intervista alla biologa nutrizionista Giulia Biondi, prima in classifica con La cucina di Bilanciamo. Alle 16:15, Giorgio Zanchini e Barbara Alberti guidano Rebus. La puntata è dedicata alle donne ed ha come ospiti Serena Dandini, Riccardo Iacona e Lucetta Scaraffia.