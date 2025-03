Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia, puntate 7 marzo: Roccaraso e Palermo

Sabato 8 marzo, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. I format sono visibili, rispettivamente, alle ore 11:25, 12:00 e 12:30 circa.

Linea Bianca 8 marzo, Roccaraso

Linea Bianca dell’8 marzo, guidato da Massimiliano Ossini con Giulia Capocchi e Lino Zani, è ambientato in Abruzzo. I conduttori, in particolare, visitano Roccaraso, nota località montuosa.

Il viaggio parte ad alta quota, all’altezza di oltre 2 mila e 700 metri sopra il livello del mare, in vetta al monte Amaro, nel massiccio della Maiella. Ossini, poi, visita gli impianti sportivi della cittadina, che può contare su oltre 90 chilometri di tracciati e ben 24 impianti di risalita. Per analizzare tale offerta, il conduttore dialoga con Alessandra del Castello.

Linea Bianca 8 marzo, la Valle di Taranta

Durante Linea Bianca di oggi è percorso un itinerario che porta le telecamere alla scoperta di chiese, palazzi, botteghe e fontane, segni di un’epoca ricca e piena di splendore. Giulia Capocchi, invece, ammira le bellezze culturali e le tradizioni artigianali del centro storico. A tal proposito, propone un focus sull’arte del tombolo, un pizzo fatto a mano, e sulle pizzelle cotte nella caratteristica fora di ferro.

Inoltre è approfondita anche la Valle di Taranta, sita all’interno del Parco Nazionale della Maiella. Qui, Lino Zani sale una suggestiva scalinata di trecento gradini che conduce alla Grotta del Cavallone, le più alte grotte turistiche d’Europa, che toccano un’altezza di 1.500 metri.

Su Rai 1, al termine di Linea Bianca parte Linea Verde Discovery. Il presentatore Federico Quaranta va alla scoperta della Valle dell’Aniene, primo affluente del Tevere nella provincia di Roma. Lungo la strada sono ammirate le rovine della villa di Lucrezio. incastonata tra i monti Lucretili e il fiume Aniene. Il viaggio di Quaranta giunge alla conclusione di fronte alla chiesa di Dio Padre Misericordioso, progettata dal noto architetto Richard Meier in occasione dello scorso Giubileo.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna a Palermo

Infine, la giornata con le Linee di sabato 8 marzo termina con Linea Verde Italia. Le presentatrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna sono a Palermo, città in continua trasformazione. Il via è in Piazza Verdi, dove la fa da padrone il Teatro Massimo. Ci si sposta al Parco della Favorita per scoprire le sale e i giardini storici della Casina Cinese.

Un focus è proposto anche sul Progetto MER, il più grande progetto sul mare finanziato dal PNRR. Inoltre, Isoardi e Caradonna fanno conoscere il Molo Trapezoidale, oggetto di un recente intervento di rinnovamento sostenibile. Il congedo è nella terrazza del Castello Utveggio, su Monte Pellegrino, per un ultimo sguardo sulla città.