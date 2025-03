Verissimo, gli ospiti dell’8 e 9 marzo: il ricordo di Eleonora Giorgi, Elodie e Rocco Hunt

Sabato 8 e domenica 9 marzo sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma di interviste è guidato da Silvia Toffanin.

Verissimo 8 9 marzo, Riccardo Scamarcio e Giuseppe Giofrè

Verissimo, sabato 8 marzo, prende il via, rigorosamente su Canale 5, dalle ore 16:30 circa. Al centro della puntata c’è, in primis, Riccardo Scamarcio. L’attore esegue una intervista ritratto e presenta il suo ultimo lavoro, intitolato Muori di lei. Il film è distribuito nei principali cinema del nostro paese a partire dal prossimo 20 marzo.

In studio, Toffanin dialoga con Giuseppe Giofrè. Il ballerino racconta i suoi inizi, all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dal reality show di Mediaset, il danzatore ha avuto una lunga e proficua carriera, che lo ha portato a calcare il palco con grandi star della musica internazionale, fra cui Jennifer Lopez.

Pierdavide Carone

Durante Verissimo di sabato 8 marzo è protagonista Pierdavide Carone. Il cantante e cantautore è stato scoperto da Maria De Filippi ad Amici e, dopo alcuni successi, sia in qualità di cantante che di autore, ha avuto meno spazio nel piccolo schermo. Di recente, Carone è tornato al centro delle scene dopo aver vinto Ora o mai più, talent show di Rai 1 che è giunto al termine la scorsa settimana.

Direttamente dal dating show Uomini e Donne arrivano Angela Caloisi e Paolo Crivellin. I due si sono conosciuti nello show tv e ora stanno per convolare a nozze. Infine, c’è Patrizia Rossetti, che da oltre 40 anni è presente in tv.

Verissimo 8 9 marzo, il ricordo di Eleonora Giorgi

Verissimo di domenica 9 marzo, al via alle 16:00, apre con un lungo e sentito omaggio ad Eleonora Giorgi. L’attrice, da mesi, era ospite ricorrente del programma per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute. L’attrice è scomparsa pochi giorni fa, all’età di 71 anni, e per ricordarla Silvia Toffanin ripropone la sua ultima intervista.

Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo arrivano Rocco Hunt ed Elodie. Quest’ultima, oltre a commentare l’esperienza nella kermesse, parla dell’impegno in qualità di attrice che l’attende dal 13 marzo, quando torna al cinema con il film Gioco pericoloso. Ancora per il mondo del canto c’è Rita Pavone, simbolo della musica italiana e reduce dall’esperienza come coach ad Ora o mai più. In programma, infine, delle interviste a Samantha De Grenet e a Guenda Goria. Quest’ultima parla, per la prima volta, del complicato intervento che ha dovuto affrontare, a soli tre mesi di vita, il suo piccolo Noah.