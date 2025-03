Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia puntate 1° marzo: l’Abruzzo e il Lazio

Sabato 1° marzo sono in nuovi appuntamenti di Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. Tutti e tre i format sono visibili, come da tradizione, su Rai 1, rispettivamente dalle 11:25, dalle 12:00 e dalle 12:30.

Linea Bianca 1° marzo, l’Abruzzo

Al timone di Linea Bianca torna Massimiliano Ossini, affiancato da Lino Zani e Giulia Capocchi. I tre, questa settimana, raggiungono la regione Abruzzo.

La puntata parte, come sempre, ad alta quota, a 1590 metri sopra il livello del mare, nella strada che porta alle vette più alte del massiccio della Maiella, lungo la Rava Giumenta Bianca.

Tali zone sono ricche di storia. A Pizzoferrato, nel 1944, si è combattuta una drammatica guerra per la liberazione. Ancora oggi è mantenuta viva la memoria di tale fatto, mediante un itinerario tematico che giunge fino alla chiesa della Madonna del Girone.

Linea Bianca 1° marzo, la chiesetta di San Domenico

Dopo una passeggiata a cavallo, durante Linea Bianca del 1° marzo è raggiunta la chiesetta di San Domenico, Santo protettore del paese. Spazio, durante l’appuntamento, alle storie di alcuni abitanti locali, come Ella e Giosuè, giovani allevatori che hanno deciso di lavorare per tentare di valorizzare la montagna. Inoltre, è proposto un focus sulle patate rosse di Pizzoferrato, eccellenza del territorio.

Infine, a Linea Bianca di oggi è esplorata la ricca biodiversità locale. Con Francesco Petretti si va alla scoperta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, concentrandosi sul ritorno del lupo e dell’orso.

La giornata con le Linee, sabato 1° marzo, procede con Linea Verde Discovery. Il conduttore è Federico Quaranta, che ammira le bellezze che circondano il lago di Bracciano. Il padrone di casa raggiunge Trevignano, per raccontare la storia della torre dell’orologio, che da secoli scandisce il tempo degli abitanti del paese. Le telecamere si spostano verso le rovine di Monterano. Lungo il cammino, il presentatore si ferma in un’azienda agricola a gestione famigliare e in un caseificio tradizionale.

Monica Caradonna ed Elisa Isoardi in Emilia Romagna

Infine, sabato 1° marzo c’è Linea Verde Italia con Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Le due sono a Reggio Emilia, prima città per performance ambientali. Le conduttrice analizzano i vari progetti in corso che promettono di rendere il centro sempre più a misura d’uomo, fra cui la riqualificazione del Parco del Popolo, i più antichi giardini pubblici cittadini.

Isoardi percorre le tante piste ciclabili, mentre Caradonna entra negli innovativi impianti del Biodigestore, dove avviene la produzione di biometano derivante dai rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata. La padrona di casa, inoltre, svela i segreti della Polveriera, spazio polifunzionale che ospita laboratori artistico-culturali, il cui obiettivo è l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio. Previsto, infine, un omaggio alla bandiera italiana, nata proprio a Reggio Emilia il 7 gennaio del 1797.