Come ogni settimana è confermato, anche sabato 22 marzo, il consueto appuntamento su Rai 1 con le Linee, ovvero Linea Bianca, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. Fra le protagoniste di giornata c’è la Calabria.

Linea Bianca 22 marzo, la Calabria

Linea Bianca del 22 marzo, al via alle 11:25, è guidato da Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi. I tre sono nel territorio di Gambarie, in Calabria.

La puntata inizia ad alta quota, in cima al Monte Tre Pizzi, nella cornice del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un luogo dal quale si può godere di una vista stupenda, al punto da essere considerato una sorta di terrazza sul Mar Ionio.

Il viaggio prosegue a Reggio Calabria, per ammirare le tante bellezze custodite in città. In primis i Bronzi di Riace, conosciuti ed ammirati in tutto il mondo, e i risultati artisti dello Yarn Bombing, che consiste nell’abbellire gli oggetti comuni con tessuti fatti all’uncinetto.

Linea Bianca 22 marzo, il comprensorio sciistico di Gambarie

Le telecamere di Linea Bianca del 22 marzo procedono verso il piccolo comprensorio sciistico di Gambarie. I conduttori si fermano nella pista Azzurra, dal quale si può godere della vista sullo Stretto di Messina e sulle isole Eolie. Infine, insieme ai carabinieri forestali, sono mostrate le attività di monitoraggio del lupo appenninico.

Dalle ore 12:00 circa, Federico Quaranta torna al timone di Linea Verde Start, format che racconta alcune città italiane concentrandosi sulle bellezze naturali e sulle tradizioni artigiane. La nuova edizione del programma parte da Belluno, cittadina di circa 35 mila abitanti, capoluogo della provincia omonima del Veneto.

Monica Caradonna ed Elisa Isoardi a bordo della Amerigo Vespucci

Infine, alle 12:25 circa, Monica Caradonna ed Elisa Isoardi sono al timone di Linea Verde Italia. Il programma, questa settimana, permette agli spettatori di salire a bordo della Amerigo Vespucci, una delle imbarcazioni più famose e belle al mondo.

Da poco è giunto al termine il progetto Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia, appena concluso dopo una navigazione nei cinque continenti durata tre anni. Per questo motivo, nelle prossime settimane la nave approda in vari porti italiani. Isoardi e Caradonna mostrano gli angoli e i segreti da prora a poppa, ascoltando i racconti dei componenti dell’equipaggio. Inoltre, vivono in prima persona l’emozione di una giornata di navigazione.

Le conduttrici, poi, hanno il ruolo di raccontare il compito di ambasciata galleggiante. Infine, spazio al già citato Villaggio Italia, esposizione per raccontare il valore e lo straordinario successo del made in Italy nel mondo.