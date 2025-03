Linea Verde, la puntata del 16 marzo: protagonista il Lago di Garda

Domenica 16 marzo, Linea Verde, storico programma domenicale di Rai 1, analizza le bellezze del Lago di Garda. La trasmissione prende il via, come da tradizione, dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 16 marzo, un bacino d’acqua che tocca tre regioni differenti

Linea Verde di oggi, domenica 16 marzo, è guidato dalla coppia composta da Livio Beshir e Peppone Calabrese. I due sono affiancati da Margherita Granbassi, ex campionessa di scherma che percorre alcuni degli itinerari naturali più belli presenti nelle zone visitate.

Linea Verde di oggi, come già accennato, propone un focus sul Lago di Garda. Si tratta del lago più grande della penisola italiana, che conta 370 km quadrati di superfice. Le sue acque bagnano tre differenti regioni, ovvero Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

L’appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Il punto di partenza è Sirmione

I conduttori, a Linea Verde del 16 marzo, partono da Sirmione. Il comune, che conta poco più di 8 mila abitanti, è posto lungo una sottile striscia di terra, situata nella sponda bresciana del Lago.

Peppone si sposta, in seguito, a Manerba del Garda, dove incontra un pescatore che lo coinvolge in una battuta di pesca. Con l’occasione è approfondito il peso, dal punto di vista dell’economia locale, che tale attività continua ad avere in tali zone. Sempre a Manerba ha la possibilità di gustare i tagliolini del coregone, specialità tipica del territorio. Il suo viaggio prosegue a Salò, dove si intrattiene con una famiglia che ha deciso di cambiare vita, andare a vivere vicino al Lago per allevare animali e produrre formaggi.

Linea Verde 16 marzo, tuffo nella storia locale

Livio Beshir, a Linea Verde, accompagna il pubblico in un viaggio indietro nel tempo. A Sirmione visita la villa nella quale ha vissuto Maria Callas e ammira le bellezze delle Grotte di Catullo, una lussuosa villa romana che, in passato, si pensava fosse appartenuta al famoso poeta lirico latino. Con Giordano Bruno Guerri, il padrone di casa racconta la vita di Gabriele D’Annunzio. Infine, a Gargnano, gusta i limoni Madernina, qualità autoctona del Lago di Garda.

Margherita Granbassi, durante Linea Verde, sale sul Treno del ricordo. A bordo del mezzo viaggia da Trieste a Roma per ripercorrere idealmente il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. In chiusura di puntata, Beshir e Peppone cantano brani locali con il musicista Charlie Cinelli.