Stasera in tv sabato 22 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Italia 1, il film Madagascar.

Stasera in tv sabato 22 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, una novità: il celebrity talent Ne vedremo delle belle. Carlo Conti presenta una nuova gara a cui partecipano dieci donne (attrici, conduttrici, ballerine) che hanno fatto la storia della televisione: Carmen Russo, Valeria Marini, Adriana Volpe, Laura Freddi, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Angela Melillo e Lorenza Mario.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Puntata speciale del primo programma della Rai di inchieste sulla sostenibilità, giunto al nono anno di programmazione. Sabrina Giannini e la sua squadra entrano nelle maglie della scienza indipendente, poco tutelata, per smascherare interessi economici, menzogne, inganni e minacce.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Grounded. Il dramma di un pilota dell’aviazione degli Stati Uniti che deve smettere di volare perché incinta. Messo in scena per la prima volta nel 2013, il monologo di George Brant è stato tradotto da Monica Capuani e interpretato da Linda Gennari.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del talent Amici. Il talent più amato, condotto da Maria De Filippi, entra nella fase decisiva, il Serale, a cui partecipano i migliori allievi di questa 24° edizione. Tra loro, nella sezione Canto, troviamo Antonia Nocca, Nicolò Filippucci, Chiamamifaro e Jacopo Sol; tra i ballerini, Alessia Pecca e Raffaella Mitaritonna.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Jacopo Veneziani è tra gli ospiti fissi di Massimo Gramellini. Storico dell’arte e divulgatore, di recente ha preso spunto dalla vicenda delle borsette del ministro Santanché per svelare l’inusuale presenza di questo oggetto di alcuni quadri.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Lecce alla ricerca del locale top del centro storico. Si sfidano ai fornelli: La Sapore, SemiSerio, Dall’Antiquario, Anima Terrae. Il premio per la categoria Special va al miglior macco di fave con la cicoria.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. In questo complesso periodo politico, sia sul fronte nazionale che internazionale, non mancano a Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scanzi gli argomenti da discutere e da approfondire in studio con i loro graditi ospiti.

I film di questa sera sabato 22 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Olivier Marchal, Overdose, con Sofia Essaidi, Assaad Bouab. Sara, capo della squadra antidroga della polizia di Tolosa, sta indagando su un traffico di stupefacenti tra Spagna e Francia. Dovrà collaborare con Richard, capo della polizia criminale parigina.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1952, di Julien Duvivier, Don Camillo, con Gino Cervi, Fernandel. Brescello, Anni 50. I comunisti vincono le elezioni e il loro leader, il burbero Peppone (Gino Cervi) diventa sindaco. Gli si oppone l’energico parroco Don Camillo (Fernandel), uomo cocciuto e dal cuore d’oro. Così, tra il primo cittadino e il sacerdote inizia un gioco di ripicche.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2005, di Eric Darnell, Tom McGrath, Madagascar. Scappati in circostanze rocambolesche dallo zoo di Central Park, il leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman vengono riacciuffati e caricati su un mercantile diretto in Kenya. Dirottata da alcuni pinguini, la nave finirà invece sulle spiagge del Madagascar, in Africa.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1994, di Jan De Bont, Speed, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Un dinamitardo mette una bomba su un autobus. L’ordigno esploderà se l’autista non terrà una velocità superiore alle 50 miglia orarie. L’agente Traven tenta un’azione disperata.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1990, di Alan J. Pakula, Presunto innocente, con Harrison Ford, Bonnie Bedelia, Brian Dennehy. Il sostituto procuratore Rusty Sabich è incaricato di occuparsi dell’omicidio di Carolyn Polhemus, una collega. Le cose si complicano quando emerge che i due erano amanti.

Stasera in tv sabato 22 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Richard Linklatwer, Hit man – Killer per caso, con Glen Powell. Gary Johnson è un professore universitario che all’occorrenza si cala nel ruolo di sicario sotto copertura per conto della polizia. I problemi iniziano quando infrange il protocollo per aiutare l’affascinante Madison.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Tran Anh Hung, Il gusto delle cose, con Benoit Magimel, Juliette Binoche. La cuoca Eugénie e il gastronomo Dodin lavorano insieme da 20 anni e il loro rapporto si è trasformato in una storia d’amore. Ma la donna si ritrae dinanzi all’idea del matrimonio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di David Yates, Animali fantastici e dove trovarli, con Eddie Redmayne. Newt Scamander arriva a New York dall’Inghilterra con una valigia piena di creature fantastiche. Per sbaglio, però, il carico finisce nelle mani di un pasticciere che le libera.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1964, di Alfred Hitchcock, Marnie, con Tippi Hedren, Sean Connery. Il ricco Mark Rutland s’innamora della segretaria Marnie e decide di sposarla. Quando si rende conto che la donna è affetta da gravi disturbi psichici, cerca di scoprirne le cause.