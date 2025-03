Mercoledì 26 marzo, La7 propone il primo speciale del ciclo Il grande romanzo della Bibbia di Una giornata particolare. Il programma prende il via alle 21:25.

Una giornata particolare Il grande romanzo della Bibbia, conduttore Aldo Cazzullo

Al timone di Una giornata particolare Il grande romanzo della Bibbia c’è il solito Aldo Cazzullo. Quest’ultimo, volto del programma sin dalla prima edizione, è il protagonista di una serie di puntate inedite, che prendono spunto dal suo ultimo libro. Tale tomo è intitolato Il Dio dei nostri padri Il grande romanzo della Bibbia ed è stato uno dei più venduti dello scorso anno.

Al fianco di Cazzullo, anche in questa nuova avventura, ci sono i cosiddetti inviati nella storia, ovvero Claudia Benassi e Raffaele di Placido. Il ciclo di speciali è articolato in quattro prime serate, visibile per altrettante settimane, il mercoledì.

Si parte con la Creazione dell’Universo

Una giornata particolare Il grande romanzo della Bibbia prende il via il 26 marzo con la puntata dedicata alla Creazione dell’Universo. Un tema, questo, che porta con sé alcune domande fondamentali, come la genesi del nostro pianeta e il ruolo che Dio avrebbe avuto in tale fase.

Dopo l’introduzione presso il Mausoleo di Santa Costanza a Roma, il conduttore si sposta a nord, fino ad arrivare a Venezia. Una volta in città, entra all’interno della meravigliosa Basilica di San Marco, simbolo conosciuto in tutto il mondo, che permette al presentatore di concentrarsi su alcuni degli episodi centrali della Genesi.

Ampio spazio lo ha la vicenda con protagonista Caino ed Abele, primi due figli nati da Adamo ed Eva dopo essere stati cacciati dall’Eden. Il primo fa l’agricoltore, il secondo il pastore ed entrambi offrono i frutti del loro lavoro a Dio. Quest’ultimo, però, accetta solo i regali di Abele, suscitando la gelosia di Caino, che uccide il fratello. Tale evento ha avuto numerose conseguenze a catena, che hanno portato al Diluvio Universale.

Una giornata particolare Il grande romanzo della Bibbia, gli ospiti

Sono vari gli ospiti attesi durante Una giornata particolare Il grande romanzo della Bibbia di oggi, mercoledì 26 marzo. C’è Fabiola Gianotti del CERN, per parlare delle teorie scientifiche legate alla creazione dell’universo. Attesi il cardinale Gianfranco Ravasi e lo scrittore Roberto Saviano. Il conduttore incontra la collega Licia Colò, da tempo volto della rete con Eden Un pianeta da salvare. Infine, ci sono la filosofa Ilaria Gaspari e Jacopo Veneziani, esperto d’arte che analizza le opere che hanno preso spunto dalla Genesi.