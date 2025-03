Mercoledì 26 marzo, su Netflix, debutta Million Dollar Secret. La piattaforma di intrattenimento streaming, nel nostro paese, rilascia alla visione il reality show dalle ore 09:00.

Million Dollar Secret, il format ambientato in Canada

Le società che curano la realizzazione di Million Dollar Secret sono Media Headquarters, Spoke Studios e Wheelhouse U.K. La produzione è realizzata negli Stati Uniti. In particolare, il format è ambientato in un meraviglioso castello posto nella località di Kelowna, in Canada.

La prima edizione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 45 minuti. I primi tre appuntamenti sono rilasciati il 26 marzo, mentre il quarto, quinto e sesto sono fruibili dal 2 aprile. Occorre attendere il 9 aprile, infine, per assistere alle ultime due puntate.

Al timone del programma c’è Peter Serafinowicz, comico ed attore che, in carriera, ha recitato nella saga di Star Wars, nonché in Doctor Who.

Come funziona il programma

Durante Million Dollar Secret presenziano dodici concorrenti. Essi, non appena raggiungono la tenuta, sono accompagnati all’interno delle loro camere. Qui entrano in possesso di una valigetta. Undici di queste sono vuote, mentre la rimanente contiene, al proprio interno, una cifra pari ad un milione di dollari. Una somma, questa, che rappresenta il montepremi finale dello show.

Per tutta la durata dell’avventura, il partecipante fortunato che è entrato in possesso del denaro deve cercare di comportarsi in modo naturale, senza farsi scoprire dagli altri. Questi, al contrario, devono compiere delle missioni e siglare alleanze, con lo scopo di individuare ed eliminare dal gioco l’aspirante milionario.

Million Dollar Secret, il cast

I concorrenti che si cimentano nell’avventura di Million Dollar Secret non sono volti celebri. C’è, in primis, Cara, cuoca di 29 anni molto legata alla famiglia ed agli amici, con i quali ha provato ad allenarsi per arrivare preparata al gioco. Atteso Chris, imprenditore di 34 anni, che promette di avere doti da leader.

Coinvolti Corey, costruttore 38enne che da settimane mette a punto la strategia da adottare nel format, ed Harry, fotografo di 59 anni con la battuta sempre pronta. Nel programma Netflix ci sono anche Jaimi e Kily. La prima è una life coach di 42 anni con un intuito spiccato. Il secondo è un impiegato 27enne, in grado di dire bugie.

A Million Dollar Secret c’è la casalinga Lauren, 35enne grande esperta di geografia. Il pubblico ha modo di conoscere la pensionata Lydia, 64enne pronta a giocarsi al meglio le sue carte, e il professore Philip, che ha alle spalle quindici anni di attività da terapista. Nel format partecipano anche la poliziotta 41enne Samantha e la 35enne ricercatrice nel settore dei videogiochi Se Young. Infine, c’è Sydnee, 32enne che lavora nel settore sanitario.