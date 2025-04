Mercoledì 2 aprile, La7 trasmette il secondo appuntamento di Una giornata particolare Il grande romanzo della Bibbia. Il format prende il via alle 21:20 circa.

Una giornata particolare 2 aprile, ottimi ascolti per il programma

Al timone di Una giornata particolare torna, come sempre, il conduttore Aldo Cazzullo. Il giornalista cura una serie di speciali sulla Bibbia, libro sacro a cui ha dedicato il tomo Il Dio dei nostri padri Il grande romanzo della Bibbia, fra le opere più vendute nel 2024. Al suo fianco, Cazzullo può contare sul sostegno degli inviati nella storia, ovvero Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Sono quattro gli speciali previsti. Il primo, proposto sette giorni fa, ha ottenuto ottimi ascolti, interessando poco meno di 1,3 milioni di telespettatori con il 7,3%. Il racconto odierno parte dal Diluvio Universale, con protagonista Noè e la sua famiglia, tutti in attesa della rinascita del mondo.

La Torre di Babele

Durante Una giornata particolare di mercoledì 2 aprile, presso il Mausoleo di Santa Costanza a Roma, Aldo Cazzullo approfondisce l’episodio della costruzione della Torre di Babele. Tale mito, inserito nella Genesi, racconta la storia di alcuni uomini, che hanno provato a costruire una torre con la quale raggiungere il cielo. Spazio, inoltre, a Sodoma e Gomorra, due città che Dio ha distrutto per ammonire tutti dal peccato della corruzione.

Un focus, nel corso della serata odierna, è proposto sulla storia di Abramo e Sara. Il primo, in particolare, ha dovuto affrontare una dura prova, con Dio che gli ha chiesto di dimostrare la propria fede sacrificando il figlio Isacco. Cazzullo, nella puntata di oggi, visita due meravigliosi luoghi sacri del nostro paese. Il primo è la Basilica di San Marco a Venezia, punto di riferimento per tutti i fedeli del mondo. Il secondo è il Duomo di Monreale, a Palermo.

Una giornata particolare 2 aprile, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti presenti durante Una giornata particolare del 2 aprile. In primis c’è un volto noto agli spettatori di La7, ovvero il giornalista Corrado Augias, che tutti i lunedì conduce, in prime time, il format intitolato La Torre di Babele. Il Cardinale Gianfranco Ravasi racconta la vicenda del sacrificio di Isacco, mentre lo scrittore Roberto Saviano si concentra sulle sorti di Gomorra. Per approfondire le bellezze artistiche del Battistero di Firenze è accolto lo storico e critico d’arte Jacopo Veneziani. Infine, sono coinvolti nella puntata odierna l’attore comico Lino Banfi, che svela l’importanza della risata, e l’imprenditore Oscar Farinetti.