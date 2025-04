Lunedì 7 aprile è in onda la puntata Van Gogh I colori dell’eternità di Ulisse Il piacere della scoperta 2025. Il programma, realizzato da Rai Cultura, è visibile dalle 21:25 circa.

Ulisse Van Gogh I colori dell’eternità, un ciclo di quattro nuovi appuntamenti

Ulisse Il piacere della scoperta, dunque, torna con una nuova edizione dopo lo speciale La Sicilia di Montalbano. Esso, in onda lo scorso febbraio, rigorosamente in prime time su Rai 1, ha ottenuto ascolti ottimi, tenendo incollati di fronte alla televisione più di 4 milioni di telespettatori, con una share del 23,3%.

Al timone di Ulisse Il piacere della scoperta torna l’amato divulgatore scientifico Alberto Angela. A lui spetta il compito di raccontare, con il suo stile unico, i grandi personaggi del passato e la storia di luoghi unici. La nuova edizione è composta da quattro puntate, in onda per altrettante settimane sull’ammiraglia Rai nel prime time del lunedì.

Ulisse Van Gogh I colori dell’eternità, alla scoperta del pittore

Durante il primo appuntamento di Ulisse Il piacere della scoperta, in onda il 7 aprile, è proposto un focus su Vincent Van Gogh. Originario dell’Olanda, è uno dei pittori più discussi ed amati di sempre. Nonostante un’esistenza costellata da problemi e una morte prematura, giunta a soli 37 anni, Van Gogh ha realizzato più di un migliaio di opere, fra dipinti e ritratti. Alcuni di questi sono ancora oggi famosissimi, fra cui I mangiatori di patate, Autoritratto e La Notte Stellata.

Alberto Angela, nel corso della serata, prova a comprendere in che modo sono nate molte delle sue opere. Inoltre, si concentra sul suo stile unico, contraddistinto da pennellate energiche e colori che emanano una luce inconfondibile.

I luoghi e gli episodi chiave della vita del pittore

In Van Gogh I colori dell’eternità di Ulisse, il divulgatore visita i luoghi chiave per la vita e la carriera artistica del pittore. Inoltre, Alberto Angela propone un focus sulla dolorosa vicenda umana del pittore, culminata con l’amputazione del lobo dell’orecchio sinistro, avvenuta nel dicembre del 1888, a cui ha fatto seguito, l’anno successivo, il ricovero presso un istituto psichiatrico. Nel 1890, il genio dell’arte muore suicida, anche se questa tesi, nei decenni, è stata più volte messa in discussione.

Durante le prossime puntate, invece, Alberto Angela si concentra su due città molto importanti, ovvero Londra, capitale dell’Inghilterra, ed Istanbul, in Turchia. Qui, in un centro a cavallo fra Oriente ed Occidente, si concentra sulla vita di Lucrezia Borgia, una delle donne più controverse del Rinascimento.