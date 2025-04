Prime Video propone il film dal titolo Una notte a New York. Si tratta di una pellicola di genere drammatico con atmosfere sentimentali.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 40 minuti.

Regia e protagonisti del film Una notte a New York

La regia è di Christy Hall. Protagonisti principali sono Girlie e Clark interpretati rispettivamente da Dakota Johnson e Sean Penn. Nel cast anche Marcos A. Gonzalez, che dà il volto al personaggio del tassista.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Jersey City ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del New Jersey.

La produzione è della Creative Artists Agency (CAA) in collaborazione con Projected Picture Works e Rhea Films (II).

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Daddio.

Trama del film Una notte a New York in onda su Prime Video

Jennifer, una giovane donna con un passato difficile, arriva a New York City in cerca di una nuova vita. Lontana dalla sua città natale e dalle sue vecchie abitudini, Jennifer si trova a dover affrontare la solitudine e le difficoltà di una metropoli sconosciuta.

Durante una notte come tante, Jennifer incontra Michael, un uomo affascinante e misterioso, che la introduce in un mondo di locali notturni, feste esclusive e incontri inaspettati. Insieme, Jennifer e Michael intraprendono un viaggio attraverso la città, esplorando i suoi angoli più nascosti e vivendo esperienze che cambieranno per sempre le loro vite.

Nel corso della notte, Jennifer incontra anche altri personaggi che la aiuteranno a comprendere meglio se stessa e il mondo che la circonda. Tra questi, Sarah, una donna forte e indipendente, che le offre consigli preziosi sulla vita e sull’amore, e David, un artista tormentato, che le mostra la bellezza e la fragilità dell’anima umana.

Spoiler finale

La notte si trasforma in un’avventura emozionante, durante la quale Jennifer dovrà affrontare i suoi demoni interiori e prendere decisioni importanti sul suo futuro. Il film esplora temi universali come la ricerca dell’identità, la solitudine, l’amore e la possibilità di ricominciare.

Attraverso una narrazione coinvolgente e una regia attenta ai dettagli, “Una notte a New York” ci regala uno spaccato autentico della vita notturna della Grande Mela, con le sue luci scintillanti, i suoi locali alla moda e i suoi incontri inaspettati.

Una notte a New York: il cast completo

Di seguito il cast del film Una notte a New York e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori