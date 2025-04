Lunedì 7 aprile, NOVE manda in onda la prima puntata del 2025 di Little Big Italy. Lo show prende il via alle 21:25 e la conduzione è di Francesco Panella.

Little Big Italy 2025, come funziona il programma

Con l’appuntamento di oggi prosegue la settima edizione di Little Big Italy. Sono otto le puntate inedite previste, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì. La società che le ha realizzate è la Banijay Italia, che ha lavorato per conto di Warner Bros. Discovery.

Non cambia il meccanismo di funzionamento del programma. Il padrone di casa si reca in varie città del mondo, alla ricerca dei migliori ristoranti italiani. Ad accompagnare il conduttore, in ogni puntata, ci sono tre italiani che vivono all’estero. Essi devono rispondere, in primis, ad una serie di domande sul nostro paese: il migliore ottiene il gettone tricolore, che assegna un punto bonus.

Le tappe della nuova edizione

In seguito, in Little Big Italy, i tre espatriati accompagnano Panella e gli altri sfidanti a mangiare nel loro locale italiano preferito. I ristoratori, dopo aver raccontato la loro storia, preparano tre piatti. Il primo è scelto dal concorrente che è anche cliente abituale, il secondo è scelto dal locale stesso mentre il terzo è una voglia fuori-menù del conduttore. Alla fine, i partecipanti e il presentatore assegnano dei voti. Al termine, il locale che ha ottenuto il punteggio più alto è vincitore.

Anche nella nuova edizione, Little Big Italy si concentra soprattutto in Europa. Le città del Vecchio Continente visitate sono Tallin, Liverpool, Atene, Rotterdam e Sofia. Protagonista, inoltre, il Sud America. In primis il Brasile con San Paolo e Rio De Janeiro, poi il Messico, con Guadalajara.

Little Big Italy 2025, la prima puntata a Rotterdam

La prima puntata di Little Big Italy 2025, in onda il 7 aprile, è ambientata a Rotterdam. Una volta qui, Francesco Panella incontra la cantante Davina, nata in Abruzzo e da otto anni nei Paesi Bassi, dove si è trasferita per motivi di studio. Finito il percorso scolastico, ha deciso di rimanere all’estero. Ama la cucina italiana e punta tutto sul locale Divina cucina.

La seconda sfidante è Ligea, nata nel Sud Italia. Ha abbandonato il nostro paese con il sogno di diventare una donna in carriera ed ha lavorato per importanti multinazionali. Il suo ristorante preferito è Due Tonino. Infine c’è Carmen, siciliana che ha raggiunto, oramai ventidue anni fa, i Paesi Bassi per amore. Ogni mese si fa spedire, dalla mamma, un cestino di prodotti tipici della Sicilia. Riesce a risentire i sapori di casa nel ristorante Da Gianfranco.