Sabato 12 aprile, Rai 1 manda in onda nuove puntate di Linea Bianca, Linea Verde Tipico e Linea Verde Italia. I format, anche questa settimana, raccontano alcune delle bellezze naturalistiche del territorio italiano.

Linea Bianca 12 aprile, le Dolomiti

Linea Bianca, guidato da Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi, prende il via alle 11:30 circa. Un focus, questa settimana, è proposto sulle Dolomiti Friulane, territorio iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco fin dal 2009 grazie alla loro unicità paesaggistica.

Il conduttore, per il via della puntata, è in compagnia di un ospite d’eccezione. Si tratta dello scrittore Mauro Corona, che accompagna gli spettatori presso la Ferrata della Memoria, suggestiva via di roccia che vuole ricordare la tragedia della Diga del Vajont del 1963. Da qui, con una guida esperta e il professor Roberto Bruni, si cala nella Forra del Cellina, stretto canyon percorso dal torrente omonimo. Poi è visitato il rifugio Padrut, sul monte Resettum, dove incontra gli operatori del Soccorso alpino della Polizia di Stato e il reparto cinofilo.

Linea Bianca 12 aprile, cosa fa Giulia Capocchi

In seguito, a Linea Bianca del 12 aprile, Giulia Capocchi incontra un gregge di pecore black face, razza di origine scozzese particolarmente adatta ai climi più freddi. Un esperto, inoltre, parla della convivenza fra allevatori e predatori, come i lupi. Lino Zani è a Casavento per vedere le orme di un dinosauro, impresse in una roccia e risalenti a 215 milioni di anni fa. Infine, il dottor Mauro Mario Mariani racconta le virtù nutrizionali del pestith, un prodotto tipico del territorio a base di rapa fermentata.

Al termine di Linea Bianca del 12 aprile prende il via Linea Verde Tipico. Un viaggio, quello che Federico Quaranta compie dalle 12:00, che è nel segno di Federico Fellini. Qui è nato il primo stabilimento balneare della riviera adriatica. Inoltre, sono raccontate le storie degli artigiani locali, con un’analisi dedicata anche al poeta Tonino Guerra.

Dove sono Monica Caradonna ed Elisa Isoardi

Infine, la giornata con le Linee del 12 aprile termina alle 12:30 con Linea Verde Italia. Al timone ci sono Monica Caradonna ed Elisa Isoardi, che questa settimana sono ad Ancona. Isoardi, in primis, naviga lungo le coste della Baia del Conero per raccontare i nuovi programmi del Cnr-Irbim. Poi ammira la biodiversità del Parco Regionale del Monte Conero. Caradonna, invece, visita l’imponente struttura pentagonale della Mole Vanvitelliana, dove, grazie ai fondi del Pnrr, due ali dell’edificio stanno per diventare sale espositive e che ospita il Museo Tattile Statale Omero. Infine, insieme ammirano l’Arco di Traiano, dove ad attenderle ci sono i fisarmonicisti di Castelfidardo.