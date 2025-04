Sabato 12 e domenica 13 aprile, Canale 5 manda in onda due nuovi appuntamenti di Verissimo. Alla conduzione torna, come sempre, Silvia Toffanin. Entrambe le puntate prendono il via alle 16:30 circa.

Verissimo 12 13 aprile, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 12 aprile è dato ampio spazio a Rosanna Fratello. L’artista, in carriera, ha ottenuto numerosi successi, fra cui Sono una donna non sono una santa e Se t’amo t’amo e Non sono Maddalena. Da qualche tempo a questa parte, la cantante sta vivendo una seconda giovinezza, sia dal punto di vista personale che professionale.

In seguito, durante la puntata è accolta, per la prima volta nella storia del programma c’è Carla Gozzi. La conduttrice è famosa al pubblico soprattutto per aver partecipato, in qualità di esperta di stile, a numerosi show di grande successo. Gozzi racconta in che modo è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro.

Damiano Carra e Luk3, ultimo eliminato da Amici

Nel corso di Verissimo di sabato 12 aprile, Silvia Toffanin parla con il pasticcere Damiano Carrara, da anni uno dei giudici di Bake Off Italia. Carrara, che con i suoi dolci ha conquistato anche gli americani, è intervistato per la prima volta insieme alla sua famiglia, a cui è molto legato.

Un’ampia pagina, nella puntata, è dedicata ad Amici. Direttamente dal talent guidato da Maria De Filippi arriva Luk3, cantante eliminato nel corso dell’ultimo appuntamento del Serale, visibile ogni sabato, in prima serata su Canale 5. Inoltre c’è LDA, lanciato proprio dal talent e che da poco ha rilasciato il nuovo singolo Shalla. Infine, intervista di coppia per Costantino Vitagliano e la sua nuova compagna Daphne.

Verissimo 12 13 aprile, i faccia a faccia della domenica

Durante Verissimo di domenica 13 aprile, la padrona di casa realizza un lungo faccia a faccia con Patty Pravo. Si tratta di una delle voci italiane più apprezzate, autrice di brani come La bambola, Pensiero stupendo, Pazza idea ed E dimmi che non vuoi morire.

In studio Elisabetta Gregoraci, a breve al centro di un nuovo progetto televisivo sulla TV di Stato, e Francesca Tocca, che sta vivendo un periodo professionale molto fortunato, culminato con il ritorno nel cast di professionisti ad Amici. Proprio dal format ci sono anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, professori che anche quest’anno formano una delle tre squadre del Serale. Infine, al debutto nel format, Silvia Toffanin raccoglie le dichiarazioni della conduttrice Licia Colò, accompagnata per l’occasione dalla figlia.