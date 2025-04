Stasera in tv venerdì 12 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Canale 5, il talent di Maria De Filippi, Amici.

Stasera in tv sabato 12 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ne vedremo delle belle. Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano sono pronti a giudicare le nuove sfide a due che vedono protagoniste le dieci star della tv scelte da Carlo Conti per questa prima edizione. Tra loro Valeria Marini, Adriana Volpe, Veronica Maya, Laura Freddi, Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Duilio Giammaria propone “Cocaina Spa”, un grande affresco che racconta tutte le fasi investigative di “Eureka”, la più grande operazione mai realizzata contro la ‘ndrangheta in Europa. Nel mirino, la rete del più vasto traffico di cocaina al mondo che produce utili calcolati in miliardi di euro.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Un borghese piccolo piccolo. Adattamento teatrale del capolavoro cinematografico firmato da Monicelli e interpretato da Alberto Sordi. Una tragicommedia per riflettere sul modo in cui il potere deforma i rapporti sociali. Con Massimo Dapporto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Anche nella quarta puntata prosegue il processo di eliminazione che, settimana dopo settimana, determinerà la rosa dei finalisti di questa 24° edizione del talent più amato. Padrona di casa, come sempre dal 2001, Maria De Filippi insieme con i giudici Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Che sia sabato o domenica, Massimo Gramellini può contare sempre sulla presenza in studio di tanti ospiti provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della politica, chiamati a portare la propria visione dei fatti.

Su Tv8, alle 21.00, Automobilismo: GP del Bahrain. Il mondiale di F1 prosegue nel Bahrain, dove si svolge la quarta prova. Stasera possiamo seguire le qualifiche con un occhio attento alle performance delle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, alla ricerca del riscatto.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Come in quasi tutti i talk show di approfondimento, anche in quello di Luca Sommi i disaccordi prevalgono sugli accordi. Lo sa bene chi ha seguito, lo scorso 22 marzo, l’accesissimo confronto tra Carlo Calenda e Marco Travaglio.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-rerality Body Bizarre. Protagonista del primo episodio è Mahesh: è affetto da una sindrome che lo spinge a mangiare costantemente e ora pesa 150 Kg. Poi viene raccontata la storia di Christian, nato senza occhi a causa di un problema all’utero della madre.

I film di questa sera sabato 12 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Jean-Francois Richet, Blood Father, con Mel Gibson, Erin Moriarty. John Link, ex detenuto in libertà vigilata, sta cercando di rifarsi una vita in una roulotte nel deserto dell’Arizona. Ma un giorno la figlia adolescente si mette nei guai e…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1988, di Roberto Benigni, Il piccolo diavolo, con Walter Matthau, Roberto Benigni, Stefania Sandrelli. Il sacerdote americano Maurizio viene chiamato per praticare un esorcismo. Durante il rito, si palesa un diavoletto che decide di farsi chiamare come la sua vittima, Giuditta.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1961, di Carmine Gallone, Don Camillo monsignore… ma non troppo, con Fernandel, Gino Cervi. Promosso monsignore, Don Camillo (Fernandel) viene trasferito a Roma. Anche Peppone (Gino Cervi), eletto al Parlamento, lascia l’Emilia per la Capitale. Entrambi soffrono di nostalgia, ma l’ennesima contesa fra i cittadini di Brescello obbliga i loro rispettivi superiori a rimandarli a casa.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2023, di Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc, Super Mario Bros – Il film. Mario e Luigi, due idraulici di Brooklyn (New York), vengono risucchiati attraverso dei tubi magici e si ritrovano in un’altra dimensione, la Zona Teletrasporto. Mario finisce nel fatato Regno dei Funghi, dove regna la principessa Peach. Luigi, invece, atterra nelle Terre Oscure, dominate dal terribile Bowser.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Ridley Scott, Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. L’agente della Cia Roger Ferris arriva in Giordania per una delicatissima missione. Deve stanare un terrorista islamico che sta preparando un attentato contro gli Stati Uniti.

Su Cine34, alle 21.15, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Un sacco bello, con Carlo Verdone, Mario Brega, Renato Scarpa. Commedia a episodi per raccontare lo stravagante Ferragosto romano di un bullo di borgata, di un timidone con velleità da Casanova e di un “figlio dei fiori”.

Stasera in tv sabato 12 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Michele Placido, Eterno visionario, con Fabrizio Bentivoglio. L’esistenza più segreta del drammaturgo Luigi Pirandello: le passioni, le ossessioni, l’amore impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la follia della moglie Antonietta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1987, di Adrian Lyne, Atttrazione fatale, con Glenn Close, Michael Douglas. Il procuratore Gallagher, sposato con figli, passa un weekend di passione con Alex, un’affascinante collega. La scappatella, però, si trasforma in un incubo senza fine.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie, Issa Rae, Ryan Gosling. Barbie si ritrova all’improvviso triste e imperfetta. Per trovare la causa del cambiamento deve lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale accettando, suo malgrado, l’aiuto di Ken.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2024, di Adam Wingard, Godzilla e Kong – Il nuovo impero. L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattono insieme contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2022, di Mauro Borrelli, Mindcage – Mente criminale, con Melissa Roxburgh. Gli agenti Doyle e Kelly danno la caccia a un serial killer, che emula i crimini di un altro assassino attualmente in carcere. I due poliziotti chiederanno aiuto a quest’ultimo per catturarlo.