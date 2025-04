Lunedì 14 aprile è in onda un nuovo appuntamento di Ulisse Il piacere della scoperta dal titolo Le note di Londra. Al timone della trasmissione c’è Alberto Angela.

Ulisse Le note di Londra, un viaggio alla scoperta delle bellezze della capitale inglese

Ulisse Le note di Londra è una produzione originale di Rai Cultura. Il programma è visibile, su Rai 1, in prima serata, dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi. Il format è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

Durante la puntata, la seconda del nuovo ciclo di inediti, il padrone di casa viaggia alla scoperta delle bellezze e dei luoghi simbolo di Londra. Ad ogni tappa è associata una particolare canzone, legata in qualche modo alla storia della città.

Si parte con i Beatles e i Queen

In apertura di puntata, ad Ulisse Le note di Londra, Alberto Angela attraversa le mitiche strisce pedonali di Abbey Road, omonimo titolo di uno degli album più conosciuti dei Beatles. Proprio su tale gruppo musicale è proposto un focus, grazie ad una visita all’interno di alcuni degli studi di registrazione utilizzati dalla band composta da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Il conduttore, in seguito, sale a bordo di un autobus, il double decker, e si sposta verso lo stadio Wembley. Qui, teatro di importanti eventi sportivi (fra cui la vittoria dell’Italia egli Europei nel 2021), si sono tenuti dei concerti diventati iconici. Su tutti quello del Live Aid nel 1985, quando i Queen, guidati da Freddie Mercury, hanno firmato una performance rimasta nella storia.

Ulisse Le note di Londra, gli altri artisti

Durante Le note di Londra di Ulisse è dato spazio al Royal Albert Museum, luogo dove oggi si esibiscono i più grandi artisti musicali del mondo. Angela raggiunge, poi, i luoghi che hanno ispirato i Clash e David Bowie, oltre ai Verve e ad Amy Winehouse.

Angela si concentra, in seguito, sulla Famiglia Reale. In programma un omaggio a Lady Diana, con la riproposizione della performance di Elton John in occasione del suo funerale. Inoltre, è ammirata la banda di Buckingham Palace, che non di rado si concede uno strappo e suona canzoni del pop inglese. Il viaggio a Londra porta i telespettatori nei pressi di una ex centrale elettrica, che ha ispirato la copertina di uno dei dischi più belli dei Pink Floyd. Infine, ci si ferma accanto al palazzo del Secret Intelligence Service, visto nei set della saga di James Bond, le cui imprese sono spesso accompagnate dalla musica di Adele.