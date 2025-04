Piccola rivoluzione, in casa Rai 2, a partire da lunedì 14 aprile. La giornalista Monica Giandotti, infatti, è la nuova conduttrice del TG2 Post, spazio di approfondimento al via alle 21:00 circa, subito dopo la fine dell’edizione delle 20:30 del telegiornale della seconda rete.

TG2 Post Monica Giandotti, chi è la giornalista

Monica Giandotti ha, alle spalle, una lunga carriera in Rai. La cronista è entrata all’interno della redazione del TG3 nel 2010. L’anno seguente è sbarcata su Rete 4, dove ha lavorato come inviata nel format Blog La versione di Banfi. Ma la vera svolta lavorativa è arrivata nel 2018, quando è scelta dai vertici della TV di Stato come padrona di casa di Agorà Estate, sempre su Rai 3.

A partire da questo momento, Giandotti è divenuto un volto sempre più presente nel daytime Rai. Nel 2020 e 2021 è nel cast fisso di presentatori di Unomattina, mentre nel 2022 e nel 2023 è la presentatrice di Agorà. Fino all’11 aprile scorso, infine, ha guidato TG3 Linea Notte, ruolo che ora ha dovuto abbandonare per affrontare al meglio la nuova avventura lavorativa.

L’obiettivo è risollevare gli ascolti

Monica Giandotti, con il TG2 Post, è chiamata ad una vera e propria impresa: risollevare gli ascolti di un talk che, da qualche mese a questa parte, sembra non riuscire a decollare dal punto di vista dell’Auditel. Il format, infatti, continua ad oscillare fra il 2 e il 3% di share, rimanendo decisamente indietro rispetto ai diretti competitor, ovvero 4 di Sera ed Otto e mezzo rispettivamente su Rete 4 e La7.

A peggiorare ulteriormente la situazione vi è stata, nelle ultime settimane, la staffetta nella conduzione, che ha preso il via il 14 marzo scorso, quando Manuela Moreno ha abbandonato il timone del programma per sbarcare su Rai 3 con Un alieno in patria. Inizialmente, la giornalista è stata sostituita da Luciano Ghelfi. Quest’ultimo, a circa un mese dal debutto, è stato a sua volta sostituito da Monica Giandotti, che dunque dovrà portare un po’ di stabilità al talk.

TG2 Post Monica Giandotti, il commiato dal TG3 Linea Notte

Monica Giandotti, lo scorso venerdì, ha guidato l’ultima puntata del TG3 Linea Notte e, in tale occasione, con visibile commozione, ha affermato: “L’azienda mi ha chiesto di assumere un nuovo incarico e io ho accettato con grande entusiasmo perché credo nel servizio pubblico. Devo dei ringraziamenti al TG3, la mia casa e la mia famiglia, e naturalmente alla redazione del TG2, per la fiducia“.

Dal 14 aprile, alla conduzione del TG3 Linea Notte arriva Ilaria Capitani, caporedattrice del programma, che ha già guidato, seppur nella versione estiva, lo scorso anno.