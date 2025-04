Mercoledì 16 aprile, su La7, è in onda l’ultima puntata del ciclo Il grande romanzo della Bibbia di Una giornata particolare. La trasmissione di approfondimento culturale prende il via alle 21:25 circa.

Una giornata particolare 16 aprile, i momenti più simbolici della Bibbia

Al timone di Una giornata particolare di mercoledì 16 aprile c’è il giornalista Aldo Cazzullo. Quest’ultimo, al suo fianco, può contare sul sostegno degli inviati nella storia Raffaele Di Placido e Claudia Benassi.

Insieme, come sempre, guidano il programma partendo dalla suggestiva cornice del Mausoleo di Santa Costanza, a Roma. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente.

Nell’appuntamento odierno, Cazzullo propone un focus sui momenti maggiormente simbolici ed importanti della Bibbia.

Le donne dell’Antico Testamento

Nel corso di Una giornata particolare del 16 aprile, gli inviati nella storia danno spazio ad alcuni avvenimenti epici. In primis il crollo del Tempio di Gaza per mano di Sansone. Inoltre, è proposto un focus sulla vittoria di Re Davide contro Golia, oltre che sulla fede fortissima di Giacobbe, il viaggio di Giona e la grande speranza di resurrezione, portata avanti sia da Ezechiele che da Gesù.

Il padrone di casa, in seguito, dà spazio alle gesta delle donne dell’Antico Testamento. In primis Ester, che con astuzia e coraggio è riuscita a salvare il proprio popolo. Un’ampia pagina è dedicata a Susanna, che è riuscita a resistere, con coraggio e determinazione, agli abusi e ai suoi persecutori.

Sono varie le tappe che affronta il conduttore nel corso della puntata del 16 aprile di Una giornata particolare. Il conduttore raggiunge il bellissimo Duomo di Siena, con i suoi significativi pavimenti in marmo. In essi sono raccontate alcune storie fondamentali della Bibbia. Fra queste spiccano quella di Giuditta, che libera la sua città decapitando Oloferne, ed Assalonne, figlio ribelle di Davide, raffigurato nei momenti della sua caduta.

Una giornata particolare 16 aprile, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti che intervengono durante Una giornata particolare di mercoledì 16 aprile. Il racconto di Aldo Cazzullo è arricchito dal Cardinale Gianfranco Ravasi, che offre la propria interpretazione di alcuni dei momenti più significativi della Bibbia. Edith Bruck, invece, offre la sua testimonianza sull’Olocausto e le leggi razziali. Lucia Annibali affronta il tema, sempre più attuale, della violenza sulle donne. Il critico d’arte Jacopo Veneziani spiega le opere d’arte dedicate a Giuditta ed Oloferne. Infine, Corrado Augias propone un focus sul mistero dei Templari.