Mercoledì 16 aprile, dalle ore 21:25 circa, è in onda la prima puntata di Matrimonio a prima vista 2025. Il programma prende il via, in prima visione, su Real Time.

Matrimonio a prima vista 2025 prima puntata, chi sono gli esperti

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Matrimonio a prima vista. Come al solito, infatti, presenziano sei single, tre donne ed altrettanti uomini. Essi si sono iscritti allo show con l’obiettivo di riuscire a trovare la loro anima gemella. Una volta superate le selezioni, gli esperti hanno deciso di formare tre coppie, sulla base dei loro interessi ed esperienze passate comuni.

Fondamentale, per la buona riuscita dell’esperimento, è dunque il lavoro degli esperti. A tal proposito non vi sono novità rispetto alle passate edizioni. Il trio è formato dalla psicoterapeuta Nada Loffredi, dal life coach Andrea Favaretto e dal sociologo Mario Abis. Essi, per tutta la durata del programma, aiutano i protagonisti, raccogliendo sensazioni e timori. Al termine dello show, i novelli sposi devono decidere se rimanere insieme o se, invece, divorziare.

Conosciamo i single

Durante la prima puntata di Matrimonio a prima vista 2025, come da tradizione, è possibile conoscere meglio i single. Per quanto riguarda la donne c’è Francesca Ricasoli, commessa romana che, nell’ultimo periodo, ha attraversato un percorso che l’ha cambiata sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Attesa, poi, Sara Di Lernia, estrosa cassiera di 28 anni originaria della provincia di Milano. Infine, c’è Adele Carlucci, Operatrice Socio Sanitaria di 25 anni. Nata a Cento, ha alle spalle due relazioni molto importanti.

Fra i mariti c’è il 37enne Alessandro Adriani, 37enne amante della cucina e del calcio. Spazio, poi, a Nicola Todde e Giorgio Badaracco. Il primo ha 32 anni, è della provincia di Reggio Emilia e lavora in un’azienda di metalmeccanica. Il secondo ha 40 anni, vive in provincia di Roma e, in passato, si è speso tanto per una relazione, che stava per culminare in un matrimonio.

Matrimonio a prima vista 2025 prima puntata, le prime due nozze

Durante Matrimonio a prima vista di oggi, mercoledì 16 aprile, i single devono comunicare alle loro famiglie la partecipazione al programma, sottolineando che si dovranno sposare con una persona che conosceranno solo all’altare. Dopo le preparazioni di rito, le telecamere mostrano le celebrazioni delle prime due nozze dell’edizione.

In particolare, Nicola diventa il marito di Sara, mentre convolano a nozze anche Giorgio ed Adele. La fase delle celebrazioni è sempre molto importante. Oltre agli sposi, infatti, l’unione permette la conoscenza fra famiglie. Infine, per Nicola e Sara, che sembrano andare sin da subito d’accordo, arriva il momento di preparare le valige e partire per la luna di miele.