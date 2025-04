Mercoledì 16 aprile, Top Crime, rete tematica visibile sul canale 39 del digitale terrestre, propone gli episodi Punto cieco e La morte della verità di Law & Order Unità speciale. Gli appuntamenti prendono il via alle 21:15.

Law & Order Unità speciale Punto cieco, regista e dove è girata

Gli appuntamenti odierni della serie sono i primi della venticinquesima stagione. Un numero da record, che rende il titolo uno dei più longevi nella storia della serialità statunitense.

Le società che firmano la realizzazione della produzione sono la Wolf Entertainment e la Universal Television. La stagione, che ha debuttato negli USA nel gennaio del 2024, è composta da un totale di 13 episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 40 minuti. Salvo improvvise modifiche di programmazione, Top Crime ne propone due alla settimana, nel prime del mercoledì.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono David Graziano, Julie Martin, Brendan Feeney, Nicholas Evangelista, Gabriel Vallejo, Kathy Dobie e Candice Sanchez McFarlane. La regia, invece, è di Juan José Campanella, Norberto Barba e Jean de Segonzac. Le riprese si sono svolte a New York e nel New Jersey.

Law & Order Unità speciale Punto cieco, la trama

Nel corso di Punto cieco di Law & Order Unità speciale, i protagonisti sono felici per la nascita del figlio di Rollins e Carisi. Nel bel mezzo dei festeggiamenti, però, la squadra deve rispondere ad una emergenza. I poliziotti, infatti, si recano nel luogo in cui è scomparsa Maddie Flynn, una ragazzina di soli 15 anni. La giovane è stata rapita all’interno di un negozio, mentre faceva shopping insieme ai genitori.

La morte della verità, la trama

La prima serata in compagnia di Law & Order Unità speciali 25 giunge al termine con La morte della verità. In esso, Benson lavora insieme all’FBI su un caso di qualche tempo prima, rimasto irrisolto. Tutuola e Velasco, invece, sono impegnati in una vicenda decisamente molto complessa. Infine, una donna, Natalie Rosse, è abusata da un giovane durante una rapina svolta all’interno di un negozio per vestiti.

Law & Order Unità speciale Punto cieco, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della venticinquesima stagione di Law & Order Unità speciale, al via su Top Crime con i primi due appuntamenti nel prime time di mercoledì 16 aprile e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.