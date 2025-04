Da sabato 3 maggio, il palinsesto di Rai 1 si arricchisce con una nuova Linea. Stiamo parlando di Linea Verde Tradizioni, ennesima declinazione di un format che, dalle parti della TV di Stato, è decisamente molto sfruttato.

Linea Verde Tradizioni, al timone c’è Adriana Volpe

Linea Verde Tradizioni nasce da una idea originale di Gian Marco Mori, che firma anche la regia delle puntate.

L’autrice che ha scritto il programma è Dora Albanese. La realizzazione del programma è di Chiara delle Chiaie – Settimio Colangelo. I produttori esecutivi che firmano il progetto sono Jolanda De Palma e Milvia Licari.

La conduzione di Linea Verde Tradizioni è affidata ad Adriana Volpe. Quest’ultima arriva al timone del format a poche settimane di distanza dalla partecipazione, in qualità di concorrente, a Ne vedremo delle belle.

Un viaggio alla scoperta delle radici più autentiche del nostro paese

Linea Verde Tradizioni è visibile, con cadenza settimanale, su Rai 1. La rete ammiraglia della Rai propone la trasmissione tutti i sabati, a partire dal 3 maggio, alle ore 11:30 circa. Cambierà, dunque, la consueta programmazione tv del sabato mattina della rete, che fino ad ora proponeva, in ordine dalle 11:30, Linea Bianca, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili in streaming ed on demand su Rai Play.

L’obiettivo di Linea Verde Tradizioni è accompagnare il pubblico italiano in un viaggio alla scoperta delle radici più autentiche del nostro paese. Il risultato è una narrazione tra storia, mito e cultura popolare, alla ricerca delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Così facendo, Adriana Volpe riscopre, con ospiti ed esperti, il patrimonio orale, le feste antiche e i mestieri che ancora oggi danno vita all’identità italiana.

Linea Verde Tradizioni, un format decisamente molto sfruttato

Quella denominata Tradizioni non è altro che l’ultima Linea, in ordine di tempo, ad essere proposta sui canali Rai. Sono decine, infatti, le declinazioni di tale format che sono state ideate dalla TV di Stato. In origine era Linea Verde, dal quale sono nate Linea Verde Italia, Linea Verde Bike, Linea Verde Tipico, Linea Verde Start, Linea Verde Explora, Linea Verde Sentieri e Linea Verde Illumina.

Ad essi si aggiungono, poi, altre versioni, come ad esempio Linea Verde Orizzonti, Linea Verde Radici e Linea Verde Tour, ma anche Linea Blu, Linea Blu Discovery, Linea Bianca e Linea Verde Estate. Insomma, se è vero che Adriana Volpe si avventura in un filone televisivo rodato e di grande successo negli ascolti, la conduttrice deve riuscire a dare sin da subito un’identità chiara al programma, per distinguerlo da tutti gli altri già visti in passato.