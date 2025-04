Stasera in tv venerdì 25 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Marco Damilano, Ora e sempre 25 aprile. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 25 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction, Fuochi d’artificio, con Francesco Centorame, Barbara Ronchi. Il primo episodio s’intitola, “Ribelle”. Marta cerca di rintracciare Sara, che ha perso di vista durante l’attacco degli alpini tedeschi. L’accompagna Vittorio (Francesco Centorame), partigiano a cui Marta si lega in modo fraterno, tanto da rivelargli il sogno di mettere fuori uso l’arsenale nemico. A seguire, il secondo episodio, “Liberi tutti”. Marta e Sara tornano sulle loro montagne dopo mesi di distanza precauzionale e si ricongiungono con Davide e Marco. E’ giunta l’ora di mettere in atto il piano di Marta e Vittorio. E’ un progetto folle, in cui ognuno di loro ha un ruolo cruciale. La pace è dietro l’angolo e, con essa, la possibilità per Marta di vivere finalmente il primo amore.

Su Rai3, alle 21.25, l’attualità con Ora e sempre 25 aprile. Marco Damilano, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, presenta una serata speciale in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico (Reggio Emilia). Si alternano testimonianze e momenti musicali, voci e volti del mondo del giornalismo e della cultura per celebrare una data storica.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: La traviata. In occasione dell’anniversario della prima rappresentazione, viene riproposta l’edizione dell’opera di Verdi diretta da Riccardo Muti del 1992 con la regia di Liliana Cavani al Teatro alla Scala di Milano. Nel cast Tiziana Fabbricini e Roberto Alagna.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Dopo la sosta del Venerdì Santo, Gianluigi Nuzzi è pronto, con Alessandra Viero, per condurre una nuova puntata del programma più visto di Rete 4. Omicidi vecchi e nuovi sono al centro della serata: tra gli altri, il delitto di Garlasco, la morte di Pierina Paganelli e la scomparsa di Liliana Resinovich.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Questa sera puntata speciale del talk condotto da Diego Bianchi in arte Zoro. Lo youtuber e blogger è all’Auditorium Parco della Musica di Roma con una diretta dedicata alle celebrazioni per gli ottant’anni della Liberazione del 25 aprile.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Il colore è il tema della Mystery Box da interpretare con ingredienti specifici per Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Per il Pressure Test si cuoce un piatto di carne senza gli errori mostrati da una recensione negativa.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Se vi siete persi qualche puntata della stagione in corso dello show di Maurizio Crozza questa sera avete l’occasione di rivedere una selezione dei personaggi più esilaranti tra vecchi cavalli e nuove proposte.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Malati di pulito. Nel primo dei due episodi, la maniaca dell’igiene Gemma arriva a Norwich per incontrare la madre single Annia, collezionista compulsiva. Ma per fare un buon lavoro, Gemma deve superare la paura per lo sporco, la polvere e i ragni. Ci riuscirà?

I film di questa sera venerdì 25 aprile 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2022, dei Manetti Bros, Diabolik – Ginko all’attacco! con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone. Mentre cercano di rubare una preziosa collezione di gioielli, Diabolik (Giacomo Gianniotti) ed Eva Kant (Miriam Leone) cadono in un tranello teso dall’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea). Il Re del Terrore riesce in qualche modo a fuggire ma è costretto ad abbandonare Eva al suo destino.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1958, di Douglas Sirk, Il trapezio della vita, con Robert Stack. Un aviatore, asso della Prima Guerra Mondiale, partecipa a pericolose gare acrobatiche. Un giornalista a caccia di notizie s’interessa alla sua storia, ma presto s’innamora della sua giovane moglie.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1982, di Ted Kotcheff, Rambo, con Sylvester Stallone, Richard Crenna. Il reduce del Vietnam John Rambo (Sylvester Stallone) arriva in una cittadina di provincia alla ricerca di un commilitone. Lì, però, lo sceriffo Teasle (Brian Dennehy) lo arresta senza motivo. Picchiato dagli agenti, Rambo fugge e, utilizzando le tattiche che ben conosce, scatena una vera e propria guerra.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La guerra dei mondi, con Tom Cruise. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Steven Bauer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico, ma…

La5 – Cine34

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Nancy Meyers, Lo stagista inaspettato, con Robert De Niro, Anne Hathaway. Jules Ostin, fondatrice di una società di moda, decide di assumere come stagista il sessantenne Ben Whittaker. Dopo le diffidenze iniziali, tra i due nascerà una bella amicizia.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1997, di Roberto Benigni, La vita è bella, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Seconda Guerra Mondiale. L’ebreo Guido, la moglie Dora e il figlio Giosué vengono deportati in Germania. Per proteggere il bimbo dagli orrori del lager, lui finge che si tratti di un gioco.

Stasera in tv venerdì 25 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2023, di William Oldroyd, Eileen, con Anne Hathaway, Thomasin McKenzie. Massachusetts, 1964. Eileen, segretaria di un riformatorio, rimane incantata dall’elegante Rebecca, la nuova psicologa del carcere. Ma la loro amicizia prende una piega pericolosa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1974, di Francis Ford Coppola, Il padrino – Parte II, con Al Pacino. 1958. Michael Corleone è il capo di un impero mafioso. A fondarlo è stato il padre Vito, arrivato anni prima dalla Sicilia, unico superstite di una famiglia sterminata da Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Jake Kasdan, Jumanji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Giocando con una vecchia consolle, Spencer e i suoi amici si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla. Devono superare difficili ostacoli per riuscire a tornare a casa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run all night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2023, di Luc Besson, Dogman, con Caleb L. Jones. Il giovane Douglas è vittima delle violenze e delle angherie del padre e del fratello. Costretto ad un’esistenza marginale, trova conforto solo nella compagnia dei suoi cani. Un giorno trova una via d’uscita.