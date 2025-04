Sabato 26 aprile, dalle ore 10:00, si svolgono i funerali di Papa Francesco e qui di seguito vi sveliamo dove è possibile vedere le esequie. Attese delle dirette su tutte le emittenti italiane.

Dove vedere funerali Papa Francesco, i palinsesti Rai

Su Rai 1, la diretta con i funerali di Papa Francesco prende il via alle ore 08:30, ovvero circa un’ora e mezza in anticipo rispetto all’inizio delle celebrazioni. Il collegamento prosegue fino alle 13:30, quando parte l’edizione consueta del telegiornale.

La diretta con le esequie è proposta anche da Rai 2. Sulla seconda rete della TV di Stato c’è uno speciale del TG2 dal titolo Addio a Papa Francesco, nei palinsesti dalle 09:45 alle 13:00.

Su Mediaset, invece, la rete di riferimento è Canale 5. Sull’ammiraglia, infatti, le telecamere poste in Piazza San Pietro si accendono a partire dalle ore 08:50 circa. Ad occupare il palinsesto, fino alle 13:00, c’è uno speciale del TG5, guidato da Cesara Buonamici.

Su La7 la diretta è raccontata da Enrico Mentana

I funerali di Papa Francesco sono trasmessi, poi, anche su La7. La rete diretta da Urbano Cairo, come spesso accade, affida il racconto di tale momento al giornalista Enrico Mentana. Il direttore del telegiornale è al timone di uno speciale del TG La7, che prende il via alle 09:50 circa e che dovrebbe prolungarsi fino alle 13:30.

È possibile vedere i funerali di Papa Francesco anche su Sky TG24. La rete all news è in diretta sin dalle 08:00 del mattino e il live culmina con il racconto delle esequie. Quest’ultime, in televisione, sono trasmesse su TV2000 dalle ore 09:10. In streaming, infine, la cerimonia è fruibile sul canale Vatican News.

Dove vedere funerali Papa Francesco, come si svolgono le esequie

I funerali di Papa Francesco iniziano alle 10:00. A celebrare la messa è il Decano Giovan Battista Re. Alla celebrazione sono attesi almeno 200 mila fedeli, oltre a decine di delegazioni provenienti dall’estero. Alle esequie partecipano, fra gli altri, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Al termine della celebrazione, la bara verrà portata, a passo d’uomo, da Piazza San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sarà sepolto il Santo Padre. Il tragitto è lungo circa 6 km ed attraversa gran parte di Roma, toccando luoghi simbolo della città, da Corso Vittorio Emanuele ai Fori Imperiali, passando per la centralissima Piazza Venezia. L’ufficio stampa del Vaticano, infine, ha chiarito che la tumulazione sarà un rito privato.