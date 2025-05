Domenica 4 maggio, Rai 3 manda in onda la prima puntata di Inimitabili 2025. Il format, con l’appuntamento odierno, giunge alla seconda stagione.

Inimitabili 2025, il conduttore è Edoardo Sylos Labini

Inimitabili 2025 è una trasmissione originale della Rai, ideata da Edoardo Sylos Labini ed Angelo Crespi con la consulenza di Clemente Volpini.

Essi hanno scritto anche il format, insieme a Roberto Fagiolo e Massimiliano Griner. La regia è a cura di Claudio Del Signore, mentre le musiche originali sono firmate dal Maestro Sergio Colicchio. Il consulente scientifico che collabora alla realizzazione degli appuntamenti è Francesco Perfetti.

La conduzione di Inimitabili 2025 è affidata, per il secondo anno consecutivo, all’attore e padrone di casa Edoardo Sylos Labini.

Come funziona la trasmissione

Inimitabili è una produzione di Rai Cultura. La seconda edizione è composta da quattro puntate inedite, proposte per altrettante settimane nella seconda serata della terza rete della TV di Stato. Inoltre, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Inimitabili è un viaggio nella vita privata e professionale di quattro protagonisti della cultura del nostro Paese raccontati nelle pieghe della loro vita interiore attraverso interviste, brani di recitazione e documenti inediti. Il racconto è arricchito dalle riprese dei luoghi dove gli Inimitabili hanno vissuto e agito e dalle interviste a storici ed esperti.

Inimitabili 2025, le storie

Al centro della prima puntata di Inimitabili 2025 c’è Luigi Pirandello. Figura complessa e visionaria, con il suo lavoro è riuscito spesso ad anticipare le tendenze del futuro e, con i suoi lavori e le sue idee, è riuscito a lasciare un segno indelebile nella letteratura e nel teatro mondiale. Vincitore di un Premio Nobel per la letteratura nel 1934, Pirandello ha firmato opere del calibro di Sei personaggi in cerca d’autore, Uno nessuno e centomila e Il Fu Mattia Pascal.

Altro personaggio analizzato nella seconda edizione è Arturo Toscanini. Il direttore d’orchestra è stato non solo un genio della musica, ma anche un uomo che, in ogni passaggio della sua esistenza, è riuscito ad incarnare al meglio i valori di integrità e coerenza. In seguito, la penultima puntata è dedicata ad Oriana Fallaci, firma irriverente ed anticonformista del giornalismo mondiale, che ha sempre sfidato il potere e le convenzioni sociali.

Infine, la seconda edizione del format termina con il poeta e giornalista Curzio Malaparte, una delle figure centrali dell’espressionismo letterario italiano e del neorealismo.