Domenica 4 maggio, Rai 3 manda in onda una nuova puntata di PresaDiretta. Il programma di approfondimento è guidato da Riccardo Iacona.

PresaDiretta 4 maggio, nella prima parte di parla di Alberto Trentini

PresaDiretta del 4 maggio inizia, con la prima parte, dalle 20:30 circa, quando prende il via Aspettando PresaDiretta. In essa, Iacona dà spazio alla vicenda del cooperante Alberto Trentini, originario del Veneto e da oltre cinque mesi detenuto in un carcere venezuelano senza possibilità di fare o ricevere telefonate né visite, senza contatti con ong, avvocati, familiari e amici.

Aspettando PresaDiretta, domenica 4 maggio, effettua una intervista alla mamma Armanda, che effettua un appello per liberarlo subito. Inoltre, sono raccolte le dichiarazioni di David Estralla, cittadino statunitense con doppio passaporto, che ha trascorso 145 giorni nel carcere di El Rodeo 1, proprio quello dove potrebbe essere imprigionato anche Alberto Trentini. In studio è ospite il giornalista Stefano Feltri.

Il dramma degli alloggi

In seguito, in prima serata, PresaDiretta del 4 maggio è occupata dall’inchiesta dal titolo Una casa per tutti. Il punto di partenza è un fatto di cronaca, accaduto nel milanese. Secondo la magistratura, una rete di funzionari del Comune, costruttori e professionisti avrebbe facilitato decine di operazioni immobiliari con pratiche fuori legge.

Il format ricostruisce tale sistema edilizio, per poi proporre un focus sul tema dell’emergenza abitativa. Un argomento, questo, molto importante e sentito, che riguarda le principali città del nostro paese, da Roma a Milano. Tale fenomeno sta spingendo lontano dai centri urbani migliaia di abitanti, appartenenti alla classe media.

A Milano, in particolare, ci sarebbero almeno 200 mila persone che sarebbero nella cosiddetta zona grigia, in quanto risultano troppo ricchi per accedere alle case popolari ma troppo poveri per vivere e sopravvivere nel centro città.

PresaDiretta 4 maggio, le storie di alcune persone

A Roma, durante PresaDiretta del 4 maggio, è raccontata la storia di Viviana, Giancarlo, Giuseppe e Maurizio, costretti a muoversi in una città nella quale l’offerta di affitti a lungo termine negli ultimi 5 anni si è ridotta dell’80 per cento.

Altra categoria molto colpita è quella degli studenti universitari: i prezzi per gli affitti di una stanza singola, per loro, sono aumentati del 40%. Fra le cause di tale fenomeno vi è l’aumento del numero delle case vacanze e degli B&B.

Iacona, a PresaDiretta di oggi, racconta il progetto Homes4all, società che intercetta sul mercato immobili vuoti da mettere poi a disposizione di nuclei familiari in difficoltà. Infine, le telecamere raggiungono la Danimarca, che ha risposto alla speculazione immobiliare con un’opposizione che ha visto fare fronte comune la società civile con tutti i partiti politici. Ospite in studio è Sarah Gainsforth, giornalista e scrittrice esperta di trasformazioni urbane e di politiche abitative.