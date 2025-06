Le finali di Sognando Ballando con le stelle e di Champions League, ma anche le nuove puntate di Belve, Le Iene e L’Isola dei Famosi. Nonostante l’inizio della stagione estiva, sono tante le indicazioni interessanti che provengono dagli ascolti tv della settimana dal 26 maggio al 1° giugno.

Ascolti tv 26 maggio 1° giugno, i dati Rai

Iniziando dalla Rai, sull’ammiraglia il 26 maggio è andata in onda l’ultima puntata di Gerri, che ha convinto 2,9 milioni di spettatori con il 17,4%. Doc, il martedì, scende all’11,6% con appena 2 milioni di spettatori. Dato tiepido anche per la finale del venerdì di Sognando Ballando con le stelle, al 16,2% con 2,3 milioni di spettatori.

Per quel che riguarda le repliche, bene quelle di Pretty Woman il mercoledì (al 15,8%) e di Don Matteo il giovedì (al 16,3%). Male, invece, le riproposizioni di Makari della domenica, solamente al 12,4%.

Su Rai 2, sempre bene Belve, che il 27 maggio appassiona più di un milione e mezzo di persone con il 10,1%. Sono confermate le difficoltà di Audiscion. Lo show comico, in onda lunedì 26 maggio e domenica 1° giugno, ha ricevuto rispettivamente il 3,5% e il 3% di share.

Ottimi i risultati di Rai 3. Lunedì e domenica, con Lo Stato delle Cose e Report, raggiunge il 7,3% di share, mentre Chi l’ha visto del mercoledì raggiunge addirittura il 10,7%. Chiambretti, con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, tocca il 4,9%. Male, poi, Che ci faccio qui al 2,8% e FarWest al 3,3%.

I dati di Canale 5

Spostando l’attenzione su Canale 5, trend in calo per molti show di prima serata. Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo scende al 16,6% con 2,1 milioni di spettatori. Ancora peggio fa L’Isola dei Famosi, calata al 13,3% con 1,7 milioni di persone intrattenute. Avanti un Altro del giovedì si ferma al 12,7%.

La nuova fiction Doppio gioco debutta al 13,2% con 2,2 milioni di spettatori, mentre risale La notte del cuore, soap domenicale che raggiunge il 15,7% di share. Se la replica di Andrea Bocelli 30 The Celebration si ferma all’8,1%, ottiene un ottimo risultato Uomini e Donne in prima serata. La scelta di Gianmarco, infatti, appassiona poco meno di 3 milioni di italiani con il 17,2%.

Ascolti tv 26 maggio 1° giugno, le altre reti

Analizzando gli ascolti tv delle altre reti Mediaset emerge l’ottimo risultato de Le Iene, che il martedì interessa 1,6 milioni di persone con il 13,3%. Sempre ottima l’informazione di Quarto Grado, che questa settimana riceve il 9,7% con 1,3 milioni di italiani di fronte allo schermo. Spicca anche il risultato di Dritto e rovescio del giovedì, che raggiunge la share dell’8,5%.

Settimana da record per TV8. Mercoledì, la finale di Conference League raggiunge il 7% con 1,3 milioni di tifosi tenuti di fronte alla tv. Il sabato, la finale di Champions League fra PSG e Inter appassiona poco meno di sei milioni e mezzo di spettatori con il 35,1%. Sempre nella medesima rete, giovedì ha esordito Money Road. Il nuovo adventure game guidato da Fabio Caressa si ferma all’1,9% di share.

Infine, confermato il flop di Amadeus con Like a Star: anche mercoledì 28 maggio, il programma ha interessato solamente il 2,4% di share,