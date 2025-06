Giovedì 5 giugno si svolge il tradizionale Concerto per Milano. L’evento, che quest’anno giunge alla dodicesima edizione, prende il via alle 21:15 circa. In televisione è trasmessa su Rai 5, rete visibile sul canale 23 del digitale terrestre.

Concerto per Milano, la kermesse si svolge nella centrale Piazza Duomo

Il Concerto per Milano, anche nel 2025, si svolge nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, a Milano, con il palco posto proprio sotto alle guglie della Basilica.

Anche quest’anno è data molta importanza alla trasposizione televisiva, curata da Rai Cultura. Le riprese tv si svolgono mediante dieci telecamere in HD e l’utilizzo di due telecamere su braccio e di binari aerei che consentiranno di valorizzare al meglio non solo la musica, ma anche lo straordinario scenario di Piazza Duomo. In totale, sono impiegate nelle riprese circa 70 professionisti.

La conduzione del Concerto per Milano è affidata ad Elena Biggioggero, mentre la regia televisiva è curata da Stefania Grimaldi.

Sul podio il direttore principale della compagine scaligera

Il Concerto per Milano 2025 è realizzato e curato dalla Filarmonica della Scala. Sul podio il direttore principale della compagine scaligera Riccardo Chailly, direttore d’orchestra del Teatro oramai da dieci anni, avendo ricoperto il ruolo per la prima volta nel 2015.

L’ospite solista dell’edizione 2025 è il il violino di Emmanuel Tjeknavorian. Il musicista, nell’arco della sua carriera, ha avuto spesso a che fare sia con la Filarmonica che con Chailly. Dal 2024, invece, è alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Milano, dove ricopre il ruolo di direttore musicale.

Il tema della serata è l’alternanza fra musica sinfonica e grande cinema. Oltre che in televisione, è possibile seguire la kermesse anche in streaming su Rai Play.

Concerto per Milano, le esibizioni

Il Concerto per Milano si apre con l’allegria della musica di Lollapalooza di John Adams, composizione risalente al 1995. Nella serata è in programma un omaggio a Nino Rota, indimenticabile compositore italiano di cui è eseguita la suite e una selezione di ballabili da Il Gattopardo di Luchino Visconti.

Emmanuel Tjeknavorian è solista per la suite dal balletto Le boeuf sur le toit op. 58 di Darius Milhaud, una sinfonia ricca di richiami alla musica popolare brasiliana che l’autore avrebbe voluto come colonna sonora di un film di Charlie Chaplin. Il violinista, accompagnato dagli altri musicisti del Teatro alla Scala, esegue altri brani celebri del cinema mondiale. Fra le altre, sono realizzate le sinfonie di Schindler’s List, E.T. l’extra-terrestre e Scherzo for Motorcycle and Orchestra, tratto da Indiana Jones.