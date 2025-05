Per il decimo anno di fila è rinnovato il sodalizio che lega la Rai al Teatro alla Scala di Milano. La stagione teatrale 2025-2026 parte, come da tradizione, la sera del 7 dicembre, giorno in cui nella città meneghina si festeggia il patrono Sant’Ambrogio.

Rai Teatro alla Scala di Milano, la prima ancora in onda sulla rete ammiraglia

Nel 2025, la storia fra la Rai e il Teatro alla Scala di Milano compie dieci anni. Era il 7 dicembre del 2016 e Madame Butterfly, capolavoro di Giacomo Puccini, era stato scelto per inaugurare la stagione del più importante teatro del nostro paese. Per la prima volta, la diretta integrale dell’opera è stata proposta, in chiaro, su Rai 1.

Da quel momento, la rete ammiraglia della TV di Stato ha sempre confermato tale spazio, che dunque tornerà anche nel 2025. Nelle ultime edizioni, i conduttori che hanno narrato tutto ciò che avveniva al Teatro prima e dopo la messa in scena sono stati Milly Carlucci e Bruno Vespa.

L’opera scelta è Lady McBeth di Dmitrij Šostakovič

Rai 1, il 7 dicembre del 2025, proporrà, in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, l’opera Lady McBeth, realizzata dal compositore russo Dmitrij Šostakovič. Ispirata al romanzo di Nicolaj Leskov, la prima rappresentazione si è svolta nel 1934 presso il Piccolo Teatro Statale dell’Opera di Leningrado.

Al centro della storia, ambientata nella Russia del 1800, vi è il dramma esistenziale di una donna coniugata con un uomo violento e rozzo. La protagonista si innamora di uno dei servitori del marito e i due iniziano un storia d’amore clandestina. Gli amanti, accecati dalla speranza di vivere il loro amore alla luce del sole, uccidono sia il marito che il suocero. Tuttavia, vengono scoperti e l’opera finisce in tragedia.

La messa in onda televisiva di Lady McBeth sarà curata da Rai Cultura. Ampia attenzione sarà riposta sul versante tecnico: le riprese, infatti, saranno eseguite con con telecamere in alta definizione, microcamere posizionate sulla scena e microfoni che serviranno anche per la trasmissione stereofonica su Rai Radio3. Altre telecamere saranno poste nel foyer del Teatro.

Rai Teatro alla Scala di Milano, un legame che dura tutto l’anno

Ma il legame fra la Rai e il Teatro alla Scala di Milano non si limita solamente alla prima del 7 dicembre. Altre tre opere proposte durante la stagione, ovvero la Carmen di Bizet, la Traviata di Verdi e un balletto, saranno mandate in onda su Rai 5, visibile sul canale 23 del digitale terrestre. La medesima rete, inoltre, nello spazio dedicato all’opera, inserirà nei palinsesti ulteriori spettacoli, sia recenti che storici, allestiti alla Scala.