Dopo una stagione (non ancora conclusa) abbastanza complessa negli ascolti, Mediaset corre ai ripari e pensa già alla prossima stagione, che sarà arricchita da Max Giusti. Il conduttore, da anni protagonista di vari format sulla TV di Stato, ha firmato un contratto che lo legherà al Biscione.

Max Giusti Mediaset, la nota dell’azienda

La notizia del passaggio a Mediaset di Max Giusti è stata annunciata giovedì 5 giugno, nel primo pomeriggio, dalla stessa azienda. Essa, come riporta l’AdnKronos, in un comunicato stampa ha affermato: “Max Giusti porta con sé un’esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi“.

La note procede: “Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità. Mediaset, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti, confermando l’impegno a offrire sempre più prodotti e contenuti di qualità“.

Solamente poche settimane fa l’ultimo impegno in Rai

Per Max Giusti si tratta di una fase decisamente molto importante della carriera. Il conduttore, infatti, approda a Mediaset dopo vari anni di militanza sulla TV di Stato, dove ha guidato vari format di successo.

In primis Boss in incognito, nel quale ha esordito nel 2020 e che ha guidato fino a poche settimane fa, ottenendo buoni dati di ascolto. Risultati Auditel ancora migliori sono quelli ottenuti da 99 da battere, proposto fra febbraio e marzo di quest’anno, chiudendo con una media di ascolti pari a 1,1 milioni di telespettatori con il 6,79% di share.

L’ultimo impegno di Giusti in Rai risale allo scorso marzo, quando su Rai 1 è andato in onda, in prima visione in chiaro, Dicono di te, pellicola nella quale ha recitato nel ruolo di protagonista.

Max Giusti Mediaset, firmato un contratto di esclusiva

Max Giusti si è legato a Mediaset con un contratto di esclusiva. Alla luce di questo, è lecito immaginare che il conduttore dovrà rinunciare ai vari impegni ricoperti sulle altre reti, a partire da quello come comico al GialappaShow, nel quale firmava esilaranti imitazioni, come quella di Alessandro Borghese. Inoltre, Giusti dovrebbe dire addio anche al Tavolo di Che tempo che fa, rubrica nella quale era ospite fisso, proponendo ogni settimana la parodia di Cristiano Malgioglio.