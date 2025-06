Giovedì 19 giugno prende il via il nuovo ciclo di appuntamenti de Il Mondo con gli occhi di Overland. Il documentario dedicato al viaggio è trasmesso su Rai 1, a partire dalle ore 23:30 circa.

Il Mondo con gli occhi di Overland, il protagonista è Filippo Tenti

La nuova edizione de Il Mondo con gli occhi di Overland è composta da dieci puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa un’ora ed, oltre che in televisione, sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

Il protagonista del progetto televisivo è Filippo Tenti. Quest’ultimo è capospedizione, produttore e presentatore del programma Overland. Al suo fianco, Filippo può contare sul sostegno del padre Beppe, ideatore della trasmissione, che ha preso il via nel 1995 con una spedizione che da Roma lo ha portato a New York.

L’obiettivo è rompere i pregiudizi e scoprire la vera essenza dei paesi

Il Mondo con gli occhi di Overland, produzione originale di Rai Cultura, ha un obiettivo decisamente ambizioso. Il format, infatti, tenta di stravolgere i preconcetti, radicati nella visione occidentale, nei confronti di quelle nazioni famose solo per gli avvenimenti negativi che caratterizzano la loro storia.

Molto spesso, infatti, ci sono degli Stati di cui si parla solamente quando accadono degli avvenimenti terribili, come le guerre e le catastrofi naturali, oltre per la povertà, la corruzione e gli attentati terroristici. Filippo e Beppe Tenti hanno deciso di raggiungere alcune di queste località, mossi dalla curiosità di approfondire tutto ciò che c’è al di là dei titoli di giornale. Padre e figlio si mettono in viaggio per scardinare questi stereotipi e scoprire incredibili realtà nascoste, percorrendo spesso itinerari molto difficili e decisamente tanto pericolosi.

Il Mondo con gli occhi di Overland, le tappe del viaggio

L’avventura in compagnia de Il Mondo con gli occhi di Overland prende il via ad Haiti, piccolo paese dei Caraibi entrato prepotentemente al centro delle cronache nel 2010, dopo un devastante terremoto che ha causato circa 230 mila vittime.

In seguito è raggiunta la confinante Repubblica Dominicana. Successivamente, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato arrivano nelle Filippine, arcipelago composto da migliaia di isola bagnate dall’Oceano Pacifico.

Il viaggio di Filippo e Beppe Tenti procede verso le Isole Svalbard, appartenenti alla Norvegia e il cui territorio è ricoperto quasi interamente dai ghiacci. Infine, il ciclo di appuntamenti giunge al termine nel Nepal.